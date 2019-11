Caruso Lombardi asumió en Belgrano y pidió a los hinchas que "alienten" al equipo

El flamante entrenador de Belgrano de Córdoba, Ricardo Caruso Lombardi, dirigió esta tarde su primera práctica al frente del plantel y luego pidió que la hinchada “aliente al equipo, que no silbe”, pensando en el descontento de algunos simpatizantes por los últimos resultados.



El director técnico que pasó casi 20 equipos, la mayoría del ascenso y otros de Primera División, habló con la prensa luego del entrenamiento realizado en Villa Esquiú.



Caruso Lombardi resaltó que "si los jugadores se equivocan en una jugada que los aplaudan igual”, solicitó.



“Belgrano es un equipo enorme”, elogió el controvertido DT a sus nuevos dirigidos, y destacó que "necesitamos estar todos tranquilos" para salir de la crisis deportiva que atraviesa el elenco ‘celeste’, que no gana desde hace ocho fechas, con cinco empates y tres derrotas.



Respecto al armado del equipo para recibir el sábado a Mitre de Santiago del Estero, el DT dijo: “Ojalá que encuentre el equipo ideal, hay material. Mañana y el viernes me gustaría entrenar en Alberdi, el jugador tiene que estar en su cancha”.



Además, se refirió a los arbitrajes, y expresó: “Si me ganan es porque el rival fue mejor. Ojalá que el árbitro pase desapercibido”, remarcó.



Sobre su primer contacto con los futbolistas, con su característico humor, Caruso Lombardi dijo: “Los hice reír mucho a los jugadores en el vestuario”.



“Para mí Belgrano es un equipo enorme, las veces que vine a Córdoba la cancha explotó", completó el DT.