En el juicio en el que se encuentran contra las cuerdas, este miércoles, declararon la dueña de la estética EROS y la hija, acusadas de promover y facilitar la prostitución entre sus empleadas, para beneficiarse económicamente. Tanto Patricia Coria como Natalia Pablo dijeron desconocer que hubiera situaciones de prostitución en el centro de belleza y masajes para hombres.

Coria empezó hablando durante 40 minutos sobre su carrera profesional y todo lo que hizo antes de ponerse la estética, según señalaron fuentes judiciales. Resaltó que, en el pasado, maquilló a Mirta Legrand y hasta fue asesora de imagen del ministro de Economía, Sergio Massa. Luego habló mal de la denunciante y de sus padres. Apuntó que estos tienen antecedentes penales, pero desde Fiscalía Cavig desmintieron esta situación.

Finalmente, Coria dijo no saber qué pasaba dentro de la habitación entre los clientes y las empleadas. Añadió que si hubo prostitución fue por decisión de las mismas empleadas, que se manejaron mintiéndole u ocultándole información. Y cerró señalando que el celular era manejado por las trabajadoras, que ella no daba los turnos y no estaba al tanto.

Fiscalía Cavig resaltó que la mujer no dejó que el fiscal Juan Manuel Gálvez y su equipo le hicieran preguntas durante la audiencia. Solo respondió a la de su defensa, representada por los abogados Leonardo Villalba y Laura Reus.

Por su parte, la que también declaró fue la hija de la propietaria de EROS, Natalia Pablo. La joven está acusada de ser coautora de los delitos de promoción y facilitación de la prostitución. La joven también se despegó de los hechos acusados y de la estética. Dijo que nada tenía que ver con la organización del lugar, no daba turnos y tampoco tenía relación con las empleadas. Agregó que solo iba a ayudar a limpiar el piso y otras tareas, debido a que tenía otros trabajos y estudiaba una carrera.

Las declaraciones de las imputadas se contradicen con las de las tres empleadas que hablaron en el debate. Las mujeres las ponen al frente de la coordinación de todo a lo relacionado con la estética, inclusive con la entrega de turnos de masajes con servicio completo (con relaciones sexuales al final), masajes sensitivos (con masturbación) y masajes con final feliz (incluía sexo oral). Los turnos eran entregados por WhatsApp.

En el juicio declararon dos testigos como clientes de la Estética EROS. Los hombres negaron la existencia de prostitución dentro del local, pero el fiscal Gálvez pedirá la impugnación de estos testimonios, pues tienen entendido que estas personas son amigos íntimos de Coria.

Tras esta nueva etapa del juicio, las fuentes judiciales explicaron que el debate llegará a su final. El viernes serán los alegatos de cierre del juicio. Ahí la fiscalía pedirá 15 años de prisión para las acusadas, mientras que los abogados defensores Leonardo Villalba y Laura Reus irán por la absolución.