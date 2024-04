DIARIO HUARPE accedió a una pericia clave realizada con inteligencia artificial (IA) en el caso Francisco Márquez. En el video se respalda la versión de la querella y del Ministerio Público Fiscal de que el Fiat Uno, manejado por Nicolás Gonzalo Castro, impacta desde atrás al joven motociclista cuando ambos se trasladaban sobre Ruta 60, cerca del acceso al Camping El Pinar.

A un año de la tragedia, las imágenes muestran la coincidencia que vienen enunciando ambas partes desde que el caso se encuentra en investigación. Sin embargo, por la falta de cámaras de seguridad en la zona del siniestro vial aún se desconoce la posición exacta en la que se encontraba Márquez al momento del accidente. Aun así, la pericia será utilizada como evidencia en el desarrollo de la causa que tendrá una próxima audiencia prevista para el 15 de abril.

Publicidad

A raíz de la lamentable pérdida, la familia afectada emprendió desde el año pasado una intensa lucha por justicia, logrando obtener fallos legales sin precedentes en San Juan, por la negativa por parte de la jueza de Garantías, Celia Maldonado de Álvarez a dos acuerdos de juicio abreviado. Estos acuerdos habían sido presentados por el fiscal coordinador de Delitos Especiales, Iván Grassi, acompañados de los fiscales Francisco Pizarro y Cristian Gerarduzzi, quienes habían convenido con el abogado defensor Fernando Bonomo la pena a tres años de prisión de cumplimiento condicional, más la inhabilitación de seis años para manejar vehículos automotores por el delito "homicidio culposo" por exceso de velocidad para Castro.

El padre de Francisco Márquez ha presenciado todas las audiencias del caso. Imagen DIARIO HUARPE.

Fuentes calificadas de la Justicia expresaron a este medio su "descontento" con el desarrollo del caso, afirmando que la querella está llevando a cabo una "movida mediática en la prensa". Según las palabras textuales, “se están realizando acciones que no corresponden y que no están respaldadas por pruebas concretas”. Además, mencionaron que no existen suficientes agravantes para llevar a cabo una lucha legal más profunda en esta causa.

La familia Márquez, y la querella, representada por los abogados Néstor “Roly” Olivera y Marcelo Sandez, insisten con el cambio de carátula del caso, además de la posibilidad de llegar a un juicio oral y público. Esto se debe a que sostiene que Castro corría picadas en el momento donde embistió a Márquez, por lo que debe ser enjuiciado por ese delito y por homicidio simple. Esto, implicaría una pena que no sería condicional.

Castro quiso aceptar su culpa a través en dos oportunidades a través de un acuerdo de juicio abreviado. Archivo DIARIO HUARPE.

En tanto, desde Fiscalía dejaron deslizar que Márquez y Castro se encontraban en una picada en el paredón del dique de Ullum. Al regresar por Ruta 60 en dirección a Rivadavia, "ambos protagonistas pasaron a gran velocidad", según lo que muestra la cámara de seguridad de una de las rotondas previas. No obstante, nunca llegó a confirmarse si el joven de 22 años participaba como competidor o espectador.

Publicidad

El debate que se viene

Desde la Justicia comentaron que es probable que la jueza de Garantías sea apartada en la audiencia del próximo 15 de abril debido a “supuestos excesos” en sus resoluciones donde rechazó los acuerdos de juicio abreviado. Cabe destacar que desde el comienzo de la investigación, la causa ha pasado por varios fiscales.