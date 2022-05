Caso Sebastián Villa: el abogado del jugador dejó una nueva polémica

En horas de este miércoles 25 de mayo, el abogado de Sebastián Villa, Martín Apolo, profundizó sobre lo sucedido. Esta fue la primera vez que el mencionado habló sobre la causa por abuso sexual con acceso carnal que tiene el futbolista de Boca Juniors, la que se habría dado a mediados del 2021. El defensor legal indicó que su cliente es inocente, sin dar conocimiento de las imágenes presentadas en la causa y demás al respecto.

Siendo de esa forma, Apolo dialogó con Nosotros a la Mañana de Canal 13, resaltando lo siguiente sobre lo que habría pasado: “Él (Villa) me refirió que el hecho denunciado no existió”. Por estos motivos, el defensor expuso sobre los chats entre el futbolista y la supuesta víctima: “A mí (Villa) me brindó su versión y el hecho denunciado no existió. Él tendrá la oportunidad de darle contexto a esos mensajes (chats)”.

“Él no intenta frenar nada, hay que contextualizar la situación. Él tiene un modismo de hablar muy distinto al nuestro. Lo único que yo he visto en los medios de comunicación es tergiversar información”, aportó el abogado, el que también detalló que la joven y el futbolista nunca fueron pareja. Ante eso, resolvió que el delantero de Boca Juniors ampliará los datos cuando tenga que dar testimonio.

Cuando le preguntaron el por qué, según lo que él mismo informó, la mujer estaría mintiendo en relación a los hechos denunciados, aprovechó para contestar: “Mi cliente no puede hacer una futurología o adivinar el objetivo de cada persona pero creo que hay situaciones que caen por su propio peso...”. Claramente sus palabras no han pasado inadvertidas en estas horas.

Los mensajes entre Villa y la denunciante

“Yo se que tu me quieres. No vayas a hacer nada raro mi vida. Que tu sabes que no puedo dar de que hablar. Hágalo por mi familia. Yo soy el pan de cada día”, se lee en los mensajes del delantero colombiano. “Tu sabes que es mi carrera, mi reina. De mi depende mi familia: mi mamá, todos. Veámonos”, resaltó también Villa. “No sé. Yo te he cuidado siempre”, le dictó ella. “Hablemos”, le pidió Sebastián.