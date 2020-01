Castrilli calificó de "vergonzosa" la designación de Merlos como árbitro internacional

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex árbitro Javier Castrilli calificó hoy como "vergonzosa" la reciente designación de Andrés Merlos como internacional al considerar que "no tiene las condiciones técnicas".



"Merlos no tiene las condiciones técnicas para ser árbitro internacional. Su designación fue vergonzosa", aseguró Castrilli en una entrevista con TyC Sports.



El pasado 26 de diciembre, Andrés Merlos -junto con Nicolás Lamolina- recibió la credencial de árbitro FIFA por parte del presidente de la AFA, Claudio Tapia.



El "Sheriff", tal como lo apodaban a Castrilli cuando estaba en actividad, también le apuntó al actual sistema arbitral.



"Hoy hay mucho amiguismo y a todo el que habla en contra del sistema arbitral le cortan la cabeza", denunció el también ex candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ex subsecretario de Seguridad de Espectáculos Deportivos porteño.