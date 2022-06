Cautela de la Cámara Minera por los anuncios de retenciones móviles en el cobre

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció la implementación de un régimen de retenciones móviles optativo para el cobre. Los empresarios se comprometieron a estudiar la medida, aunque aseguran que si no contempla el periodo de recuperación de inversiones podría perjudicar a la actividad.

“Si no se incluye el período de recuperación de la inversión, eso no es bueno”, expresó a DIARIO HUARPE Mario Hernández, presidente de la Cámara Minera de San Juan. El dirigente explicó que lo ideal sería que durante los primeros dos años las empresas no abonen derechos a la exportación para amortiguar el dinero invertido.

Hernández dijo que si se da de una manera contraria esto alargaría el proceso y el país perdería competitividad en el sector. El costo inicial en la actividad es alto e incluye una fuerte inversión en infraestructura. Por eso, hay mucha cautela desde la Cámara Minera con relación a los anuncios del ministro de Economía.

El empresario advirtió que si hay una posible suba de las retenciones también afectaría negativamente a la minería. “El costo aumentó mucho en dólares. Es que muchas veces se piensa que acá hay como una renta extraordinaria. Hay que tener en cuenta que cuando se exporta, las liquidaciones se realizan a precio oficial”, dijo.

Desde la Mesa del Cobre pidieron mayor certidumbre en el régimen tributario para promover la llegada de inversiones. “Seguir aumentando la carga tributaria no es bueno”, aseguró.

La presentación de Guzmán del régimen optativo de retenciones móviles se dio en el denominado "Argentina Forum Day", en el marco de la feria Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) que se desarrolla en la ciudad de Toronto, Canadá.

La propuesta establece una alícuota progresiva, será optativa para las empresas, ya que antes de iniciar el proyecto de inversión podrán elegir permanecer durante 30 años con la alícuota fija de 4,5% o utilizar el esquema variable.

Allí estuvieron presentes la secretaria de Minería, Fernanda Ávila, los gobernadores Sergio Uñac, de San Juan; Alicia Kirchner, de Santa Cruz; Rodolfo Suárez, de Mendoza; Gustavo Sáenz, de Salta; y Gerardo Morales, de Jujuy; y el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Franco Mignaco.

Dato

Las retenciones serán optativas. Es decir, las empresas podrán elegir entre continúan con el actual régimen o adherir a los derechos de exportación móviles.