Dos hombres fueron detenidos durante la noche en Capital, acusados de robar en una vivienda. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 3° y terminó con los sospechosos a disposición de la Justicia.

Fuentes policiales informaron que el hecho se registró en calle Fray Mamerto Esquiú Este, donde un hombre de 36 años denunció que un sujeto había ingresado a su domicilio y sustraído una sierra ingletadora. Tras el alerta, personal policial se desplazó rápidamente al lugar y logró ubicar a los presuntos autores.

Los detenidos, identificados como Rodríguez Leiva, de 31 años, y Sánchez Olivares, de 30, se encontraban a bordo de un vehículo Peugeot Partner cuando fueron interceptados por los uniformados.

La sierra ingletadora fue hallada en calle O’Higgins, a unos 20 metros de Avenida Rawson. De acuerdo a la investigación preliminar, uno de los implicados habría intentado recuperar la herramienta en ese sector, lo que facilitó su localización.

En el lugar intervino el ayudante fiscal, Dr. Alejandro Díaz, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia y caratuló el hecho como Robo Agravado por Escalamiento. Ambos detenidos quedaron vinculados a la causa y a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.