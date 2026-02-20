Va a ser una semana de superacción en el Senado. Tras la aprobación de la reforma laboral en Diputados, la Cámara alta tiene previsto la semana que viene convertir en ley los principales objetivos políticos del presidente Javier Milei en sesiones extraordinarias. Entre el jueves y el viernes, el oficialismo confía en sancionar de manera definitiva la baja de la edad de imputabilidad y la modernización de las relaciones del trabajo.

Una agenda cargada en la Cámara alta

Según confirmó a Infobae la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, la intención es tratar el jueves la baja de la edad de imputabilidad y al día siguiente, tras cumplir la semana exigida por reglamento, la reforma laboral. Pero no serán las únicas sesiones. Antes, el martes 24 de febrero está convocada la sesión preparatoria, donde los legisladores se reúnen para definir autoridades, comisiones y funcionamiento.

El jueves, de acuerdo a lo que anticipó Bullrich, se discutirá la ley penal juvenil -que tuvo aprobación en Diputados-, la aprobación de la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y ante la Unión Europea, y la denominada Ley de Glaciares.

La Ley de Glaciares, un reclamo de los gobernadores del norte

Esta última es un reclamo de los gobernadores del norte -que tienen un potencial minero en plena expansión- quienes fueron claves para que el gobierno de Javier Milei consiguiera el aval parlamentario para sus objetivos políticos. El salteño Gustavo Sáenz, el catamarqueño Raúl Jalil, el sanjuanino Marcelo Orrego, y el jujeño Carlos Sadir venían reclamando por esa iniciativa, que despeja límites para el desarrollo de esa actividad clave para el progreso de sus provincias.

Reforma laboral: el último paso después de los cambios en Diputados

El viernes próximo, en tanto, está previsto que se lleve al recinto la reforma laboral, el proyecto que tuvo anoche una aprobación de Diputados. La Cámara baja modificó la redacción original que la semana pasada había aprobado el Senado. Al eliminar el artículo 44, que limitaba el pago de las licencias médicas, la iniciativa debe volver en revisión a la Cámara de origen. De acuerdo a los cálculos que tiene el Gobierno, el proyecto no tendrá inconvenientes para convertirse en ley.

El Senado ya había aprobado con 42 votos en general y 38 en particular la reforma laboral. Por eso, en la sesión del viernes próximo, La Libertad Avanza descuenta que se repetirá el mismo escenario. Más aún, porque la Cámara alta podrá votar de manera más rápida si acepta o no el cambio que se ejecutó en la Cámara baja. En concreto, los diputados, con acuerdo del oficialismo, removieron el artículo 44 que contenía la limitación del pago de las licencias médicas.

Acuerdo Mercosur-UE y respaldos clave

También, ese mismo día, está prevista la discusión del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que tuvo ya en Diputados una aprobación holgada, incluso con votos peronistas. Tanto para la reforma laboral como para la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo comercial con Europa, el Gobierno consiguió apoyo de legisladores del peronismo, por lo que el oficialismo descarta que en la Cámara alta haya complicaciones para conseguir la aprobación.