Las sanciones aplicadas a Naturgy San Juan S.A. durante 2025 alcanzaron los $3.070,94 millones, según los datos oficiales dados a conocer por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). La cifra surge de la suma de las multas correspondientes al primer semestre ($852,42 millones) y al segundo semestre ($2.218,52 millones), ambas expresadas en moneda constante de diciembre de 2025, es decir, montos ajustados por inflación para permitir una comparación real entre períodos.

El número no solo refleja el impacto de los incumplimientos detectados en la calidad del servicio, sino que además posiciona a 2025 como el año con mayor volumen de sanciones económicas de los últimos períodos analizados.

Comparación con años anteriores

La comparativa interanual muestra con claridad la magnitud del incremento. En 2024, las multas totalizaron $2.703,60 millones, resultado de los $1.217,23 millones del primer semestre y los $1.486,37 millones del segundo. La diferencia frente a 2025 supera los $367 millones.

Si se amplía la mirada hacia años anteriores, la brecha se vuelve todavía más evidente. Durante 2023, las sanciones acumuladas fueron de $1.055,45 millones. En 2022, el total anual llegó a $1.219,36 millones. En 2021, las multas sumaron $1.387,25 millones. En 2020, el monto global fue de $1.292,02 millones.

El comportamiento de la serie evidencia que 2025 marca un salto significativo dentro de la curva histórica reciente.

Qué se sanciona y cómo impacta

Desde el organismo regulador explicaron que los montos responden a los controles sistemáticos que se realizan sobre la calidad del servicio eléctrico. El análisis se ejecuta a nivel de cada suministro individual, lo que permite verificar con precisión técnica los incumplimientos vinculados a cortes del servicio, duración de interrupciones y apartamientos en los niveles de tensión.

El segundo semestre de 2025 concentró el mayor peso de las sanciones. Los $2.218,52 millones aplicados en ese período representan más del 72% del total anual, un dato que revela la incidencia de los desvíos detectados en la segunda mitad del año.

Las multas, de acuerdo con el marco regulatorio vigente, no constituyen ingresos discrecionales para el Estado. Naturgy debe transferir íntegramente los montos definidos por el EPRE como bonificaciones en las facturaciones de los usuarios afectados o destinarlos al Fondo de Contención Tarifaria, mecanismo previsto para amortiguar impactos dentro del sistema eléctrico provincial.

En términos regulatorios, el esquema apunta a generar un incentivo económico directo: cuando la calidad del servicio se deteriora, la distribuidora enfrenta sanciones que afectan su resultado financiero.

El objetivo, remarcan desde el EPRE, es orientar las inversiones hacia la mejora de la red, la reducción de cortes y la estabilidad técnica del suministro.

Para los usuarios, el impacto final se traduce en dos planos. Por un lado, las bonificaciones derivadas de las sanciones. Por otro, la expectativa de mejoras estructurales en la prestación del servicio.

Mientras avanza el proceso administrativo vinculado a las verificaciones semestrales, la estadística anual ya deja un dato contundente: 2025 quedó registrado como el período con mayor volumen de multas a la distribuidora eléctrica en la provincia. Un número que, más allá de la cifra, vuelve a poner en el centro de la escena la calidad del servicio eléctrico en San Juan.