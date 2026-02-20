Dos hombres de 29 y 31 años fueron detenidos durante la madrugada de este jueves en el departamento Chimbas, acusados de intentar sustraer herramientas de una vivienda en construcción.

El episodio se registró en el Loteo Salta I, donde el propietario, un hombre de 50 años, alertó a la Policía tras advertir la presencia de dos sujetos dentro de su propiedad. De inmediato se desplazaron efectivos de la Comisaría 26° y de la Motorizada N° 5, quienes montaron un operativo en la zona.

Al advertir la llegada de los uniformados, los sospechosos intentaron darse a la fuga, pero fueron rápidamente alcanzados y aprehendidos a pocos metros del lugar. Los detenidos fueron identificados como Robledo, de 29 años, y Sánchez, de 31.

En el sitio intervino el ayudante fiscal, Dr. Agustín Caballero, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia y caratuló la causa como Robo en Grado de Tentativa.

Ambos quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes para determinar responsabilidades en el hecho.