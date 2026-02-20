Tras la viralización del video, cayó el sospechoso de manosear a una nena en un kiosco de Pocito

La policía detuvo en la jornada del jueves a un hombre que, se cree, sería quien manoseó a una nena en un kiosco de Pocito. Hasta ahora, no se informó la identidad del sujeto, pero trascendió que fue alojado en la Subcomisaría del Barrio Buenaventura Luna, en Rawson, hasta que se formalice su detención.

El caso se volvió viral ayer después de que una familia denunciara y difundiera el video en el que se veía a un hombre, que circulaba en una moto, acercarse por detrás a la nena mientras ella se encontraba comprando en un kiosco y tocarla en sus partes íntimas. Tras el ataque, el sujeto escapó a gran velocidad.

En principio, la acusación en su contra podría ser encuadrada como abuso sexual simple. La difusión masiva de las imágenes en redes sociales y medios de comunicación fue clave para que las autoridades pudieran identificar y dar con el paradero del sospechoso en menos de 24 horas.

El hecho, que generó una enorme preocupación en la comunidad de Pocito y localidades aledañas, pone de relieve nuevamente la necesidad de extremar los cuidados sobre los menores en espacios públicos. La rápida acción de la familia al denunciar y compartir las imágenes, sumada al trabajo investigativo de la policía, permitió que el acusado se encuentre ahora a disposición de la justicia.