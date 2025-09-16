Un panadero de la localidad de Los Berros, identificado como J.P.M. de 49 años, fue detenido y enfrenta graves cargos por abuso sexual y corrupción de menores. La denuncia, que se realizó diez años después de ocurridos los hechos, fue presentada por la propia víctima, quien hoy tiene 19 años. El acusado, que frecuentaba a la niña por ser amiga de su hija, permanecerá con prisión preventiva mientras se investiga el caso.

El juez de garantías Matías Parrón fijó un plazo de dos meses para la prisión preventiva, que el imputado cumplirá en la Subcomisaría de Los Berros. La decisión fue tomada a pedido de la ayudante fiscal Virginia Pérez y la fiscal Claudia Ruiz de la UFI Cavig, quienes le imputaron los delitos de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores, ambos agravados por la guarda que el sujeto ejercía sobre la víctima.

La denuncia, que sacudió a la comunidad la semana pasada, fue realizada por una joven que hoy, con 19 años, se animó a contar los vejámenes que sufrió durante su infancia. En su relato, la víctima detalló la cercanía que tenía con su agresor, debido a su amistad con la hija de este hombre. En el poblado, se afirma que el sujeto pertenece a una secta religiosa poco conocida.

Según la declaración de la víctima, el primer abuso ocurrió cuando tenía apenas 6 años y consistió en besos. Años más tarde, ya con 8 años, relató que el hombre le hizo ver películas pornográficas en su casa, un acto que profundizó el trauma de la menor.

La denuncia también menciona un hecho aún más grave. La muchacha recordó que fue violada una noche de 2015, cuando se había quedado a dormir en el domicilio del panadero. En su declaración, afirmó que los abusos continuaron hasta el año 2018, pero que nunca se animó a hablar por ser una niña, y por el miedo y la vergüenza que sentía.