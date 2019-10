Cecha alerta por baja en ventas, cupos y desabastecimiento en 1.000 estaciones blancas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las estaciones de servicio alertaron hoy que unas 1.000 pymes propietarias de bocas de combustibles sin bandera están sufriendo desabastecimiento de combustible a partir del congelamiento de precios, mientras que las vinculadas a las petroleras enfrentan cupos que limitan sus ventas.



Así se planteó en la reunión nacional de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), donde una veintena de las entidades que agrupan a las estaciones de todo el país analizaron los problemas del sector de la comercialización de combustibles.



"Cuando se anunció el congelamiento de precios pensamos que la medida iba a traer primero un alivio al bolsillo de los consumidores y un incremento de las ventas que a dos meses de la medida nunca se registró", dijo a Télam el presidente de Cecha, Gabriel Bornoroni.



Por el contrario, el seguimiento de la entidad sobre el nivel de ventas reflejó en agosto una caída en todos los productos, y se anticipa que lo mismo ocurrirá cuando se conozcan las cifras de septiembre.



"Congelamiento, cupo y desabastecimiento es la fórmula perfecta para que las estaciones de servicio estén en crisis en todo el país", afirmó el directivo al explicar que las masa afectadas son las bocas de venta conocidas como blancas o sin bandera.



Para Bornoroni, el diálogo con las petroleras es "muy bueno pero no se consigue el producto para todas las estaciones de servicio de todo el país, principalmente las blancas que son unas 1.000 del total de 4.800 estaciones distribuidas en todas las provincias y que sin producto no pueden trabajar".



La problemática pasa desapercibida para el consumidor porque el canal de venta sin bandera representa hasta un 4% del total de las ventas de combustibles, pero se trata de 1.000 estaciones que emplean un promedio de 5 trabajadores en promedio.



El titular de Cecha estimó que el precio de los combustibles tiene "una desactualización del 20%", a tono con lo enunciado por distintas petroleras, para alcanzar la paridad de importación por la que se rigen las empresas para fijar sus valores en el mercado local.



"La salida del congelamiento (previsto por el Gobierno para el 14 de noviembre) de seguro va a ser escalonado como se hizo el año pasado cuando se llegó a una mayor desactualización y mensualmente se va a ir recuperando precio porque para las petroleras no hay otra posibilidad", aseguró Bornoroni.



En ese sentido, agregó que "el mercado argentino no resiste un aumento directo del 20%, y de ninguna manera se va a hacer, no esta en el plan de ninguna de las petroleras pero si gradual y escalonado para llegar a los precios internacionales".



Finalmente, los directivos de las cámaras y federaciones evaluaron como un logro haber alcanzado la unidad de las entidades de representación empresaria, y definieron la necesidad de generar mayor información estadística para nutrir el trabajo con las petroleras.