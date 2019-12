Celis admitió que vendía cocaína y que trabajó en dos campañas de Varisco a cambio de "favores"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Uno de los principales acusados en el juicio que se sigue en Paraná por el presunto financiamiento al narcotráfico admitió que vendía cocaína y confirmó que trabajó en dos campañas del entonces intendente de esa ciudad entrerriana Sergio Varisco, también imputado en el debate, a cambio de contratos municipales, planes sociales y un aporte mensual de entre 30.000 y 50.000 pesos.



Se trata de Daniel “Tavi” Celis, quien pidió ampliar su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral en lo Federal de Paraná en el juicio que se le sigue junto a otras 33 personas por el delito de "financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes", el cual prevé penas de hasta 20 años de prisión.



"Asumo la responsabilidad en la venta (de cocaína), pero no en la financiación, yo no tenía plata", comenzó su declaración el imputado ante los jueces Lilia Carneo, Noemí Berros y Roberto López Arango, a quienes les confesó que comenzó a traficar droga en 2018 por "desesperación" y dijo que con el primer kilo de cocaína que vendió obtuvo 15.000 pesos.



Luego, afirmó que al ver el dinero que había conseguido por esa venta, pretendió vender otros 15 kilos, pero la droga “desapareció en Santa Fe", y quienes le entregaban la cocaína comenzaron a presionarlo.



Tras la confesión, el imputado comenzó a relatar sus vínculos con la política que comenzaron en el 2011 cuando comenzó la campaña de Varisco para su candidatura a la intendencia, a cambio de diferentes “favores”.



También admitió haber colaborado en la campaña del 2015, para la cual intercedió el concejal Pablo Hernández, quien también está detenido e imputado en este juicio oral, y dio detalles de los aportes económicos que le ofrecían.



Según relató ante los jueces, en una reunión Varisco se comprometió a "pagar duplicado" los gastos, pero él le pidió un "60 por ciento de interés más el índice inflacionario de ese año", a lo que el intendente le dijo que lo regresaba "en trabajo para la gente".



Por eso, según contó, concordaron en que el intendente le daría "40 contratos municipales y puestos en direcciones, subinspecciones o jefaturas y 200 programas sociales nacionales".



"Varisco iba a aportar entre 30.000 y 50.000 pesos mensuales. Iba a darnos obras como construcción de jardines maternales y recambio de iluminación, y me iba a dar la dirección de la Unidad Municipal 2", que aglutina 37 vecinales, dijo el acusado, quien aseguró que el entonces intendente “no cumplió con su palabra”.