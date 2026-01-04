CFK criticó a Trump por la detención de Maduro: "Cruzó un límite"

Tras recibir el alta médica y regresar a su residencia en el barrio de Constitución —donde permanece en prisión domiciliaria—, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner utilizó sus redes sociales este 4 de enero de 2026 para cuestionar con dureza la detención de Nicolás Maduro. La líder peronista calificó el operativo estadounidense como un “secuestro” e “ilegal”, advirtiendo que la denominada “Operación Resolución Absoluta” desencadena un “escenario de alta inestabilidad”.

Según expresó Kirchner, la administración de Donald Trump actuó con el fin de “apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional”. En su análisis de los hechos ocurridos el sábado por la madrugada, sentenció que “EEUU volvió a cruzar un límite”.

La exmandataria incluyó en su descargo la siguiente declaración: “Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”.