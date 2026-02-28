Claves del método Wanda Nara para organizar tu vestidor con estilo

Wanda Nara aplica un método estratégico para que su vestidor sea un espacio funcional y estético. La regla fundamental consiste en depurar sin culpa mediante el sistema de la percha invertida: si tras seis meses la prenda sigue al revés, probablemente deba descartarse.

La organización requiere dividir las prendas por categorías —blazers, camisas, vestidos, pantalones, denim, ropa deportiva y de noche— y ordenarlas por gama cromática para facilitar el armado de outfits.

Para lograr un impacto visual de lujo, es clave invertir en perchas iguales, cajas transparentes, separadores de cajones y organizadores verticales de carteras. Además, se recomienda un sector de “look listo” que incluya el conjunto completo con zapatos y accesorios para ahorrar tiempo en días intensos. El espacio debe contar con iluminación blanca neutra para ver colores reales y espejos amplios.

La rotación inteligente por temporada, utilizando cajas rotuladas o bolsas al vacío, permite liberar espacio visual. El toque personal se logra con fotos, perfumes y alfombras.El closet no es solo un lugar donde se guarda ropa: es donde empieza cada historia del día” y que “la organización no es solo prolijidad: es estrategia.