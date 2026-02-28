El GRUPO HUARPE ya se encuentra en Canadá para participar de la PDAC 2026, la convención minera más importante del mundo que se desarrollará en la ciudad de Toronto. El evento reunirá durante varios días a las principales compañías del sector, organismos internacionales, inversores y delegaciones gubernamentales de países con actividad minera.

Desde el lugar, el equipo realizará una cobertura informativa especial para seguir de cerca el desarrollo del encuentro y la participación de la Argentina, que estará representada por sus provincias mineras. Entre ellas, San Juan tendrá una presencia destacada con una agenda orientada a la promoción de proyectos, la búsqueda de inversiones y el fortalecimiento de vínculos con actores estratégicos de la industria.

La feria constituye el principal punto de encuentro global para la presentación de iniciativas, el intercambio técnico y la generación de acuerdos vinculados al desarrollo de nuevos emprendimientos. En ese contexto, la actividad sanjuanina estará centrada en posicionar su potencial geológico y consolidar el interés internacional en los proyectos metalíferos en marcha y en etapa de exploración.

Durante las jornadas también se prevén reuniones con empresas operadoras y grupos inversores, además de espacios de exposición institucional y rondas de trabajo orientadas a analizar condiciones de financiamiento, infraestructura y competitividad para el crecimiento del sector.

La participación provincial se da en un escenario internacional marcado por la creciente demanda de minerales estratégicos y por una fuerte competencia entre jurisdicciones para captar capitales. En ese marco, la presencia en Toronto busca reforzar el posicionamiento de San Juan como uno de los principales destinos mineros del país.

Desde Canadá, el GRUPO HUARPE informará minuto a minuto las novedades, anuncios y definiciones que surjan del encuentro, considerado el principal escenario mundial para el debate sobre el presente y el futuro de la minería. La cobertura incluirá el seguimiento de la agenda oficial, las actividades institucionales y los movimientos del sector durante toda la convención.