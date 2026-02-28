Médicos y especialistas en nutrición y endocrinología alertan sobre el creciente uso indebido y la automedicación con medicamentos para bajar de peso, incluidos fármacos novedosos que se han popularizado en redes sociales y plataformas digitales.

Estos tratamientos, que en muchos casos requieren prescripción médica y supervisión profesional, están siendo adquiridos sin control y utilizados sin la orientación adecuada, lo que puede derivar en efectos secundarios graves como alteraciones cardiovasculares, problemas gastrointestinales, desórdenes metabólicos y descompensaciones nutricionales, advirtieron especialistas.

Los profesionales de la salud explican que muchos de estos medicamentos actúan sobre hormonas, apetito o absorción de nutrientes, y si se emplean sin evaluación clínica previa, pueden interferir con tratamientos por otras condiciones médicas, generar deficiencias de vitaminas y minerales, e incluso desencadenar afecciones más serias que requieran hospitalización.

Además, señalaron que no todos los productos comercializados con fines de adelgazamiento están aprobados por las autoridades sanitarias, y algunos circulan en el mercado negro o por canales no regulados, lo que incrementa el riesgo de exposición a compuestos de calidad dudosa o dosis incorrectas.

La automedicación también puede enmascarar problemas de salud subyacentes que requieren diagnóstico específico, como trastornos endocrinos, desequilibrios hormonales, enfermedades gastrointestinales o afecciones metabólicas, y postergar la búsqueda de atención médica adecuada.

En este contexto, los especialistas recomiendan que cualquier tratamiento para bajar de peso (/incluidos medicamentos, suplementos o terapias complementarias) debe ser indicado y monitoreado por un profesional de la salud, con estudios clínicos previos, historia médica completa y seguimiento apropiado para minimizar riesgos.

Finalmente, recordaron que la adopción de hábitos saludables de alimentación y actividad física, en conjunto con orientación profesional, sigue siendo la estrategia más segura y eficaz para alcanzar y mantener un peso adecuado, en lugar de depender exclusivamente de fármacos sin control.