Smallville en Netflix: guía de 10 temporadas y el origen de Superman

El regreso de Smallville a Netflix se ha consolidado como un evento que trasciende ser “otra serie vieja”, convirtiéndose en una máquina de maratón que definió una época. La producción presenta a un Clark Kent adolescente, interpretado por Tom Welling, quien busca entender su identidad mientras el mundo le exige normalidad antes de convertirse en el mito de Superman.

Con 10 temporadas y 217 episodios, la narrativa se apoya en el “monstruo de la semana”, donde los villanos surgen como consecuencia de meteoritos, entrelazándose con romances, amistades y traiciones.

Uno de los mayores atractivos es Michael Rosenbaum como Lex Luthor, un personaje que ha envejecido con éxito al no ser un villano plano, sino un aliado tentador cuya relación con Clark es de lo más adictivo por estar siempre al borde del quiebre. El universo de la serie se sostiene gracias a un reparto que incluye a Kristin Kreuk (Lana Lang), Allison Mack (Chloe), Erica Durance (Lois Lane), John Glover, Annette O'Toole y John Schneider.