Chano Charpentier: "El estilo de vida que tenía antes no funciona"

Santiago "Chano" Charpentier, exlíder de Tan Biónica, presentará este jueves en Vorterix las canciones de su segundo disco solista “El doble”, con el que quiere marcar una diferencia y “transmitir un mensaje que no conduzca a la histeria”, distinto al que caracterizó a su proyecto anterior. “Yo creí que esa histeria estaba buenísima, pero me di cuenta de que es mucho más valorable la persona que se siente identificada con alguna historia y no me escribe por las redes todo el día. Me alejé un poco de todo eso para preservar mi intimidad”, reflexionó el músico.

Este nuevo trabajo discográfico que Chano da a conocer un año después de su debut como solista con “El otro”, se compone de nueve temas propios que dan cuenta del proceso que el músico atraviesa desde 2016, a partir de la separación de Tan Biónica, y los hechos mediáticos que protagonizó en los últimos tiempos.

“Es un disco sensible y refleja lo que estoy pasando. Todo me afecta bastante pero trato de ponerlo en palabras. Estoy madurando sobre eso y también junto a la gente”, expresa Chano, que en septiembre pasado decidió resguardarse una semana en un centro de salud en Entre Ríos.

El excantante de Tan Biónica se muestra conforme con su más reciente trabajo discográfico "El doble", que propone un crisol de estilos, mientras confiesa que todavía no encontró su identidad musical y que se encuentra en "un proceso de prueba y error”. Con respecto a los cambios que hizo en su vida, Chano dio a conocer: "Hice tratamientos desde los 20 años, y ya sé que el estilo de vida que tenía antes no funciona. Cuando escuchás que alguien empieza a descontrolarse termina en la cárcel, en el hospital o muerto y componer de manera intoxicada es un ruido en el mensaje. Es mucho más genuino si estoy libre de todo eso porque el mensaje sale limpio desde mi cerebro y lo importante es que se escucha el mensaje y no al mensajero. Aprendí a correrme, a tratar de dejar un mensaje antes de ser una megafigura porque es puro egocentrismo. Ahora me siento bastante solo, pero primero tengo que relacionarme conmigo mismo porque el amor se trata de dar y no buscar una enfermera.

