Charlotte Caniggia reveló su tendencia política antes de las elecciones

La hija de Claudio Paul y de Mariana Nannis es Argentina y su natalicio se dio en nuestro país en 1993. Por lo tanto debe cumplir con sus deberes cívicos.

Ante esto, Marcelo Tinelli le preguntó en la gala de ayer del "Súper Bailando 2019" qué postura política tiene de cara a las elecciones presidenciales del 27 de octubre.

"No creo que vote. Voy a pagar la multa, Marce. Ya está. No voy a votar porque no me gusta mucho", contestó la hija del Pájaro.

Y agregó sobre su pensamiento político y económico: "No tengo pensamiento político. Sólo quiero que baje el dólar, nomás. Me gustaría que el dólar esté más abajo porque mi sueldo ahora vale mucho menos, Marce. Yo compro dólares".