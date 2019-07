Cherutti se defendió ante la mujer que lo acusó de abuso en un programa

La bailarina Melissa Brikman denunció de manera pública y ante la Justicia por abuso sexual al humorista Miguel Ángel Cherutti por un hecho que ocurrió, supuestamente, en el 2003 cuando el artista la contrató para un show que brindó en El Calafate.

En el programa de Intrusos, la mujer relató su parte de la historia, pero en un momento determinado, el humorista sorprendió al teléfono, se defendió y dijo que ya le inició acciones legales a la supuesta víctima de abuso sexual.

"Me animé a contarlo después de 17 años, fue un caos después de eso mi vida", dijo Brikman. "Lo tenía guardado. En ese momento tenía 18 años, estudiaba teatro y me vino a ver (Cherutti). Me dijo que quería hablar conmigo y que le pasara mi teléfono por un espectáculo", añadió la entrevistada por Jorge Rial, el conductor de Instrusos.

La bailarina llegó al Calafate a hacer el show porque ganó un casting que el mismo Cherutti realizó. Todos se hospedaron en el mismo hotel, ella compartió habitación con una colega. El humorista la llamó a la puerta y le pidió que fuera a la habitación.

"Voy y cuando entro, la tenía afuera, estaba con el pantalón bajo, un jean azul oscuro y me dice 'vení, chupámela. Después me pone en la cama, me siento y me hace chupársela y me dice 'dale, nenita, la vas a pasar bien conmigo, esto queda entre nosotros dos. No le importó nada, le decía que 'basta'. Me penetró, hizo todo lo que tenía que hacer", continuó su relato, y dijo que luego de eso regresó a su habitación y se bañó: "Me sentía sucia".

La mujer señaló que varias horas después Cherutti le preguntó si estaba bien y que sobre el hecho jamás se lo contó a su compañera de cuarto. Pero que si pudo hablarlo con su hermana y una profesora de la secundaria, quienes no la aconsejaron para hacer la denuncia.

Para la sorpresa de la presunta víctima, Rial presentó a Cherutti en medio de la entrevista, que estaba al otro lado del teléfono, mientras su denunciante permanecía sentada en el piso. "Simplemente hablo por respeto a vos", le dijo el actor al conductor."Quería decirte que mejor cortar hasta que la Justicia decida qué juzgar. Hace 17 años, no me acuerdo de esta persona, a El Calafate he ido muchas veces, he ido con bailarinas. Por el bien de mi familia y de mi trabajo, es una barbaridad, dejemos que la Justicia diga quién tiene razón y quién miente y se va a saber la verdad", expresó el artista denunciado.

Al concluir Cherutti y cortar el teléfono, Brikman dijo: "Es un caradura, me da mucho asco que mienta, que pueda defenderse de algo que sabe y me conoce y se acuerda bien. Que ponga la Justicia que quiera, yo tengo mi verdad".