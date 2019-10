China busca comprar productos agrícolas a los EE.UU. por U$S 20.000 millones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

China pretende comprar al menos U$S 20.000 millones en productos agrícolas en un año, si firma un acuerdo comercial parcial con Estados Unidos, y consideraría aumentar aún más las compras en futuras rondas de conversaciones, según informó la agencia Bloomberg.



El reporte indica que "los U$S 20.000 millones llevarían sus importaciones de productos agrícolas estadounidenses a cerca del nivel de 2017, antes de que EE.UU. comenzara a imponer aranceles. En el segundo año de un posible acuerdo final, cuando se eliminen todos los aranceles punitivos, esas compras podrían ascender a entre U$S 40.000 millones y U$S 50.000 millones, dijeron personas bajo condición de anonimato, y no señalaron cuándo comenzaría el primer año o cuándo China comenzaría a contabilizar las importaciones agrícolas hacia los US$20.000 millones".



Ambos países trabajan actualmente en los detalles de un acuerdo limitado, después de conversaciones celebradas en Washington a principios de este mes en las que EE.UU. accedió a no aumentar los aranceles en octubre, y señaló que China acordó incrementar las compras y otras concesiones.



"Si las negociaciones van bien, Trump y el presidente Xi Jinping podrían reunirse el próximo mes en Chile para firmar el acuerdo", agrega el informe.



El secretario de Comercio Wilbur Ross indicó que, "si se llega a un acuerdo sobre asuntos estructurales, este se producirá en dos fases adicionales.



El Ministerio de Comercio chino no respondió de inmediato a un mensaje en el que se solicitaban comentarios. China ya comenzó a aumentar las compras para sentar las bases para la firma de un acuerdo de fase uno.



Esta semana, Beijing emitió exenciones para 10 millones de toneladas de compras de soja y está evaluando la aprobación de entre 4 millones y 5 millones de toneladas adicionales de granos, entre ellos trigo, maíz y sorgo, según las personas, que no proporcionaron volúmenes específicos para cada producto.