China confirma 201 casos de la nueva neumonía, que dejó ya tres muertos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Las autoridades sanitarias chinas confirmaron hoy la tercera víctima de la nueva neumonía en Wuhan (centro del país), ciudad en la que se detectó un brote de este nuevo tipo de coronavirus el mes pasado, que ya infectó a 201 personas.



Es precisamente en Wuhan, capital de la provincia de Hubei, de once millones de habitantes, donde se registró la tercera muerte por este virus que ya llegó a Pekín -con dos casos bajo tratamiento en el sur de la capital- y Shenzhen, con uno, justo en la frontera con Hong Kong, según un cable de la agencia EFE.



Se trata de los tres primeros casos confirmados que se registran en el resto de China fuera de Wuhan, aunque los tres pacientes reconocieron haber visitado la capital de Hubei recientemente.



Estos tres casos forman parte de un incremento significativo de los contagios confirmados durante el pasado fin de semana, con 136 nuevos diagnosticados: 36 de esas personas se encuentran en situación grave o crítica.



Entre los nuevos contagiados, 70 son mujeres y 66 hombres, con edades comprendidas entre los 25 y los 89 años, y todos ellos mostraron los síntomas descritos para la neumonía de Wuhan: fiebre y fatiga, acompañados de tos seca y, en muchos casos, de disnea (dificultad para respirar).



Anoche la Comisión Nacional de Salud de China emitió un comunicado, el primero por parte de un órgano nacional desde la detección del brote, en diciembre de 2019.



"Los expertos -dijo la Comisión en el texto- consideraron que la situación epidémica sigue siendo prevenible y controlable".



Las autoridades sanitarias del país asiático agregaron que aún "no se encontró la fuente del nuevo tipo de coronavirus, ni se logró comprender del todo su transmisión, y hace falta continuar el seguimiento de la mutación del virus".



El pasado día 15 la Comisión Municipal de Salud de Wuhan indicó que aunque no se probó el contagio entre humanos, la posibilidad de que se produzca de forma "limitada" no se puede descartar.



Por eso China activó un protocolo de información para estos casos y se repartieron kits médicos para facilitar la detección e intensificar la vigilancia.



Además, hoy circuló por las redes un vídeo en el que se veía a dos trabajadores sanitarios midiendo la temperatura de los pasajeros -la fiebre es uno de los primeros síntomas- de un vuelo que conecta Wuhan con Macao.



En vísperas de la mayor migración humana del mundo -las vacaciones por el Año Nuevo Chino-, no pasaron desapercibidas estas noticias entre la población local que tiene muy vívido el recuerdo de la epidemia del síndrome agudo respiratorio grave (SARS), que en 2003 se extendió por el país y provocó 646 muertes (813 a nivel mundial), según la OMS.



Varios médicos, diputados y expertos exigieron al gobierno local que establezca zonas de cuarentena en el aeropuerto y la estación de tren de alta velocidad, aunque el vicesecretario de Salud de Hong Kong, Chui Tak-yi, consideró hoy que los controles de temperatura son suficientes por el momento.