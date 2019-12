China impuso restricciones a diplomáticos de EEUU, en reciprocidad a una medida de Washington

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Gobierno de China confirmó hoy que impone desde esta semana restricciones a diplomáticos estadounidenses destinados en el país en respuesta a medidas similares que Washington decidió aplicar en octubre último a diplomáticos chinos en Estados Unidos.



Al mismo tiempo, el ministerio de Finanzas anunció en un comunicado la eliminación de los aranceles a una parte de la soja y el cerdo que importa desde Estados Unidos.



Según el comunicado, la Comisión Arancelaria del Consejo de Estado está llevando a cabo la "exclusión de aranceles" para lotes de soja, cerdo y otros productos procedentes de Estados Unidos.



La nota no especifica la cantidad de bienes que se beneficiarán de la medida, que llega en medio de las negociaciones entre los dos países para ratificar la primera fase de un pacto para poner fin a la guerra comercial.



China había impuesto en julio de 2018 aranceles del 25 % a estos productos como respuesta a otros impuestos por Washington el año pasado.



Aunque no se saben demasiados detalles sobre las últimas reuniones, sí ha trascendido que el acuerdo incluye la retirada por fases de los gravámenes que ambas partes se han ido imponiendo durante la disputa.



Los enfrentamientos entre la dos mayores economías del mundo no se ciñen a lo comercial, sino que también abarcan una pugna tecnológica y la presencia e influencia en el ruedo internacional.



En medio de los enfrentamientos, Estados Unidos había impuesto también sanciones a los diplomáticos chinos en Washington.



"China ha tomado represalias", informó hoy la vocera de la Cancillería Hua Chungying, quien agregó que entraron en vigor el 4 de diciembre, informó la agencia de noticias EFE.



"En respuesta a las restricciones del Departamento de Estado estadounidense a diplomáticos chinos desde octubre de este año, China ha notificado a la Embajada de Estados Unidos en China de que se tomarán medidas inmediatas", informó sin brindar más detalles.



Ante una consulta sobre si las restricciones consisten en avisar al Ministerio de Asuntos Exteriores con cinco días de antelación sobre reuniones con miembros del Gobierno local, la portavoz de la cancillería se limitó a asentir.