Tras varias semanas de tensiones y un mediático viaje de la actriz a Uruguay con sus hijos, la relación entre Eugenia "China" Suárez y Benjamín Vicuña vuelve a situarse en el ojo de la tormenta, amenazando con dinamitar los avances en la negociación por el acuerdo legal que regirá la vida de sus hijos, Magnolia y Amancio.

Fuentes cercanas a la expareja revelaron que, a pesar de los esfuerzos por alcanzar un régimen de visitas y manutención consensuado, un reciente comentario emitido por la China Suárez habría caído como una bomba en la mesa de negociaciones, provocando la inmediata reacción del entorno legal del actor chileno.

La frase, que fue calificada como "letal" y "fuera de lugar" por quienes la escucharon, apuntaría directamente a la supuesta falta de presencia paterna de Vicuña en determinados momentos, un reproche que, si bien puede surgir del ámbito personal, tendría serias implicaciones al ser emitido justo en la etapa final de un proceso legal.

La actriz, sin ningún filtro, comentó: "Se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas y todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que él llorar en cámara".

Según trascendió, el equipo de abogados de Vicuña interpretó estas palabras como una potencial estrategia de desgaste o, peor aún, como una intención de obstaculizar el acuerdo por la vía judicial, a pesar de que la intención inicial de ambos era firmar un pacto que priorizara el bienestar de los menores, evitando un litigio de alto perfil.