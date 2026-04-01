Un hombre que permanecía prófugo de la Justicia desde el 2025 fue detenido en las últimas horas en el departamento Capital, tras un procedimiento realizado por personal de la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan.

El operativo se concretó en la zona de Villa América, donde los efectivos realizaban recorridas de prevención cuando individualizaron a un sujeto que registraba un pedido de detención vigente. Se trata de un ladrón de apellido Castro, de 30 años, quien pese a estar condenado y evadido del Servicio Penitenciario Provincial, le protegieron su identidad.

Según fuentes policiales, el hombre había escapado en noviembre del año pasado mientras cumplía una condena de tres años de prisión por el delito de robo agravado, un delito grave y pese a ello la Justicia de Ejecución Penal le otorgó el beneficio de salidas transitorias, instancia en la que nuevamente un reo no regresa a la unidad carcelaria, quedando en condición de prófugo.

Luego esa Justicia que lo dejó libre, no hizo mucho por recapturarlo y gracias a que el delincuente fue identificado por policías, durante un patrullaje, se procedió a su inmediata detención sin que el malviviente opusiera resistencia. Posteriormente, se dio intervención al Juzgado de Ejecución Penal, desde donde se ordenó su traslado al Servicio Penitenciario para que continúe cumpliendo la condena impuesta.

La recaptura se dio en el marco de los operativos de control y vigilancia que lleva adelante la Policía de San Juan en distintos sectores del departamento, con el objetivo de hacer prevención del delito y como en este caso detectar a personas con medidas judiciales pendientes.

De esta manera, el sujeto volvió a quedar a disposición de la Justicia, cerrando su situación de evasión y retomando el cumplimiento efectivo de la pena que pesaba en su contra.