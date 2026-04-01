Hace unos días, la Escuela de Fútbol de la Asociación Civil Cabral ubicado en Rawson, sufrió un robo de su material de entrenamiento por parte de sujetos desconocidos tras forzar una ventana del predio donde realiza su labor deportiva y social.

La entidad sufrió la pérdida de 16 pelotas, 3 juegos de chalecos, conos, “tortuguitas”, bolsas, una pava eléctrica, un ventilador, una estufa y un termo, entre otros elementos esenciales para el desarrollo de sus actividades deportivas.

Ante esta situación, los miembros de la asociación hicieron un llamado solidario a la comunidad para reponer o recibir donaciones con el fin de contar con nuevos materiales para continuar con las clases de fútbol a niños y adolescentes.

La institución alquila el espacio en el camping Cesap, en avenida Doctor Ortega y Frías, por lo tanto, el hurto de los intrusos causo un impacto negativo en la comunidad de la entidad, porque los materiales sustraídos, eran utilizados para las prácticas con niños y jóvenes y el hecho generó un perjuicio directo para los propios estudiantes.

En comunicación con DIARIO HUARPE, Ezequiel González, coordinador de la escuela, reveló que, hasta el momento, “recibimos ayuda de los papás de los chicos solamente. Son 114 chicos que vienen a entrenarse en distintas categorías, hoy lo que más necesitamos, es tener pelotas de fútbol para poder continuar con las labores”, dijo el dirigente.

“Estamos muy mal, fue un golpe durísimo por lo que tuvimos que ir a entrenar por estos días en el Parque de Rawson, con el fin de poder reducir gastos económicos y mantenernos a flote”, señaló González.

La Escuela Cabral lleva 13 años de vida y es presidida por Fernando Riveros y secundado por una pequeña comisión directiva, con Pablo Aciar y Ezequiel González.

“Se dice en la zona que pudo haber sido un ataque de algunos chicos o jóvenes, pero es imposible porque hay cosas que para mover o romper, no lo podría hacer un chico solo. Todavía no podemos determinar quienes fueron. Pero no podemos hacernos los desentendidos que el país está pasando por un mal momento. Nadie tiene un peso encima y es una lástima todo porque el daño no lo hacen a nosotros los grandes, sino a los propios chicos”, remarcó González.

“Todo esto lo hacemos con gran cariño a los niños y la verdad pasar por esto es muy duro para la institución. Llevamos años en esto y la gente del barrio sabe cómo trabajamos. Jamás tuvimos inconvenientes con nadie, pero como en Rawson, el Barrio La Estación y otros lugares son como las zonas rojas del departamento, pueden ser varias cosas y no podemos acusar a nadie”, afirmó el coordinador.

Para quienes quieran ayudar y colaborar con la institución. Los interesados pueden comunicarse al 2644620248 (Exequiel González) o al 2644739109 (Elbia Cabaña).



