Un operativo antidrogas se concretó en el departamento Rawson, donde personal del Departamento Drogas Ilegales de la Policía de San Juan secuestró una importante cantidad de estupefacientes y detuvo a un joven de 27 años, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737.

El procedimiento se realizó en Villa San Damián, sobre calle Vidart, y contó con la colaboración del Grupo Táctico GERAS, que brindó apoyo en el despliegue operativo. La medida judicial fue ordenada por la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo del fiscal Francisco Maldonado.

El suejto detenido es de apellido Coria tiene 27 años y quedó vinculado a una causa federal.

Durante el allanamiento, los efectivos lograron secuestrar un total de 215 gramos de cocaína y 5 gramos de marihuana, sustancias que se encontraban en poder de los sospechosos. Además, incautaron una balanza de precisión, elemento comúnmente utilizado para el fraccionamiento de droga, y una suma de dinero en efectivo, cuyo origen quedó bajo investigación.

En el marco del procedimiento, los uniformados identificaron a un sujeto de apellido Coria, de 27 años, quien se movilizaba en un automóvil Peugeot 307 junto a una mujer de 24 años, de apellido Casivar. Ambos fueron interceptados durante el operativo, y al momento de la requisa del vehículo encontraron parte de los elementos secuestrados.

La Policía buscó la droga en un peugeot 307 que sería propiedad del detenido.

Tras la intervención judicial, Coria quedó detenido y fue vinculado a una causa penal por infracción a la Ley de Estupefacientes. En tanto, la mujer que lo acompañaba fue licenciada, aunque sus datos quedaron incorporados a la investigación.

El grupo GERAS colaboró en el procedimiento para evitar inconvenientes en la zona.

Fuentes policiales indicaron que el procedimiento formó parte de tareas investigativas previas que permitieron reunir pruebas suficientes para solicitar la orden de allanamiento. El caso quedó en manos de la Justicia Federal, que continuará con las medidas procesales correspondientes para avanzar en la causa.