Este próximo viernes se realizará la audiencia de atribución de cargo en la que se definirá la imputación del adolescente de 15 años que disparó una escopeta en la Escuela Mariano Moreno N°40, de la ciudad santafesina de San Cristóbal, según confirmó el fiscal Carlos Vottero.

El abuelo del adolescente indicó que su nieto le robó la escopeta y que nunca le enseñó a usarla. Ian Cabrera, el chico de 13 que falleció luego de recibir un disparo, fue velado este martes y los dos chicos que siguen internados evolucionan de manera favorable.

Vottero, fiscal regional de la 5.ª Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación, dio algunas precisiones sobre cómo continúa la investigación del caso en una entrevista radial. Contó que el adolescente que perpetró los disparos se encuentra en uno de los Centros de Acción Familiar (CAF) de la ciudad de Santa Fe, en donde un equipo interdisciplinario evalúa su situación psicológica.

Los elementos con los que cuentan por ahora en la pesquisa son las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad, el celular del adolescente y la escopeta –calibre 12.70 de dos caños superpuestos–, que fue abandonada en el patio de la escuela luego de que el chico fuera reducido por un preceptor.

El fiscal confirmó que “el arma era propiedad del abuelo del menor autor del hecho”, y que “no fue ingresada a la escuela en un estuche de guitarra”, como trascendió durante el lunes. “El arma fue ingresada en una mochila, en la mochila que llevaba el estudiante”, detalló Vottero.

El abuelo del adolescente habló este martes con la prensa, contó que “la escopeta fue robada” y que “la denuncia está hecha”. “Esto me genera muchísima tristeza”, se lamentó, y luego dijo que no tenía mucha relación con su nieto. También advirtió que no sabe dónde aprendió a disparar el adolescente: “él nunca cazó conmigo. Ni siquiera tengo cartucho yo. Nada. Yo no le enseñé nunca a usarla”.

La abogada Mariana Oroño, representante legal de la familia del adolescente, dijo que los padres del chico “llevan la situación como pueden”. Contó que el chico “está acompañado por su padre” y que su familia todavía no se contactó con los familiares de Ian Cabrera.

Oroño detalló que hasta el momento la causa tiene la carátula de “homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego”, y el viernes se definirá si la imputación se mantiene bajo esa figura en el marco de la audiencia de atribución de cargo. Esa instancia, además, tiene la función de garantizar los derechos del acusado en el proceso judicial. En este sentido, el fiscal Vottero insistió en que el adolescente no puede ser procesado según el nuevo régimen penal juvenil, dado que todavía no entró en vigencia –se deben cumplir 180 días desde el momento de la publicación de la ley en el Boletín Oficial- lo cual sucedió el 9 de marzo.

Oronó no descartó la posibilidad de que el adolescente sea derivado a un establecimiento con “medidas curativas”, en función del diagnóstico al que lleguen los profesionales que evalúan su situación psicológica. La abogada contó este lunes que el chico estaba bajo tratamiento psicológico y que se había autolesionado en distintas ocasiones, pero nunca había mostrado comportamientos violentos contra otras personas antes del episodio de la escuela.

El chico de 13 años que murió este lunes fue velado en la Asociación Mutual de San Cristóbal y luego trasladado al cementerio municipal. La autopsia fue realizada el lunes, aunque la fiscalía todavía no obtuvo los detalles. “Estamos a la espera del informe preliminar de autopsia que tiene que emitir el médico forense”, explicó Vottero.

Uno de los elementos que será importante para la investigación es el celular del adolescente. Con todo, en la pesquisa consideran que se trató de un acto organizado en soledad: descartaron que otro joven lo hubiera ayudado o fuera cómplice. “No tenemos ninguna evidencia de que haya habido intervención de otra persona, en calidad de coautor o alguna participación en relación al hecho”, sostuvo Vottero.

El desafío para la fiscalía es reconstruir la escena, “armar cronológicamente esos segundos” que duró el ataque. “La escena se inició en un lugar y finalizó en otro”, dado que no se trató de “un momento puntual donde hubo un solo disparo, eso no fue así”. “Hay una serie de secuencias que nosotros, a través de la recolección de evidencia y de la autopsia, tenemos que reconstruir”, explicó.

Cómo siguen los jóvenes heridos

Los dos chicos que permanecían internados –ocho fueron hospitalizados el lunes, seis de los cuales fueron dados de alta ese mismo día– evolucionan de manera favorable. Uno de ellos, de 13 años, se encuentra en la sala de Cuidados Especiales del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe. Está clínicamente estable, sin dolor y mostró buena tolerancia al alimento, según precisaron en el último parte médico. El otro, de 15 años, está internado en el Hospital Regional Dr. Jaime Ferré de la ciudad de Rafaela, sin complicaciones inherentes a sus lesiones, informaron desde el hospital.



