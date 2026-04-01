El proceso judicial por el caso de abuso sexual que tuvo como víctima a una niña de 12 años avanzó en las últimas horas de este martes, cuando la Justicia en una audiencia resolvió imputar formalmente al principal sospechoso y ordenar su prisión preventiva por el término de tres meses y lo enviaron al Servicio Penitenciario Provincial.

La audiencia se desarrolló ante el juez de garantías Roberto Montilla, quien evaluó los elementos reunidos durante la investigación y dispuso la medida de coerción solicitada por la fiscal Andrea Insegna. En ese marco, el imputado quedó acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, una calificación de extrema gravedad dentro del Código Penal, que de ser hallado culpable le cabería la pena máxima que establece la normativa penal.

Luego de la resolución, el hombre fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, donde quedó alojado mientras continúa la Investigación Penal Preparatoria, quedando como elementno fundeamental para la causa, la declaración de la menor en Cámara Gesell donde podría señalar concretamente a su agresor.

El hecho trascendió públicamente el 27 de marzo, aunque las actuaciones comenzaron días antes, según fuentes judiciales. Fue el 20 de marzo cuando desde una institución educativa a la que concurre la menor detectaron que la niña cursaba un embarazo, situación que activó de inmediato la intervención de organismos judiciales y de protección de derechos.

A partir de ese momento, el expediente quedó en manos de la UFI ANIVI del Ministerio Público Fiscal, que mantuvo un fuerte hermetismo para preservar la identidad de la víctima. En ese contexto, fuentes oficiales confirmaron únicamente los avances procesales y evitaron brindar detalles sensibles.

Uno de los puntos centrales de la causa será la declaración de la menor mediante el sistema de Cámara Gesell. Sin embargo, hasta el momento esa instancia no se concretó debido a que los profesionales priorizaron su estado de salud integral. La niña permaneció internada en el Hospital Rawson, donde recibió asistencia médica luego de la interrupción del embarazo, que se realizó tras establecerse que la gestación era consecuencia de un abuso.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que su testimonio será determinante para el futuro del expediente, ya que permitirá profundizar la reconstrucción de los hechos. Con el sospechoso del abuso detenido y la causa en pleno desarrollo, el expediente avanzó en una etapa clave, mientras la Justicia aguarda nuevas medidas probatorias.