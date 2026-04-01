El Ministerio de Salud de la Provincia informó que hay personas internadas en diferentes hospitales públicos por lo que insta a familiares a asistir y hacerse presentes.

Las personas en cuestión son Paola Yanina Ramos Quiroga, de 44 años, internada en el Hospital Ventura Lloveras (Sarmiento) desde el 11 de marzo.

Después, está Felipa Dolores Quiroga, de 76 años, madre de la anterior paciente, internada en el Hospital José Giordano (Albardón) desde el 13 de marzo. Ambas pacientes tienen domicilio en Rawson.

Además, se solicita a los familiares que se presenten en el Servicio de Trabajo Social del Hospital Ventura Lloveras, calle 9 de julio s/n o que se comuniquen al teléfono 494-1576.

Asimismo, pueden acercarse al Hospital José Giordano, ubicado en Sarmiento s/n, Albardón, o comunicarse al teléfono 491-1002.

Por discreción y reserva en materia legal, el Ministerio de Salud no brindó más información al respecto.

