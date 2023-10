Minutos antes de las 22 horas de este lunes, se produjo un violento choque seguido de vuelco de un auto que circulaba por el anillo interno de la Avenida de Circunvalación, en sentido oeste a este. El siniestro vial ocurrió a unos 70 metros del puente de calle Matías Zavalla, en Capital. Al parecer, un auto marca Peugeot 207, en el cual viajaban dos hermanos, realizó una mala maniobra provocada por otro vehículo que sería una camioneta.

El auto quedó sobre el guard rail tras el vuelco.

Este segundo rodado involucrado, que era conducido por un masculino, fue guiado hasta Comisaría 4ª de Desamparados, por sus propios medios, ya que el rodado no había sufrido daños y su conductor no tenía lesiones. El hombre, de quien no trascendió su identidad, habría manifestado que el auto que circulaba atrás de él, lo hacía a alta velocidad y tras una maniobra de sobrepaso se fue contra el guardarraíl con el cual chocó y luego volcó, según informó la Policía de San Juan que trabajó en el lugar.

Los ocupantes del Peugeot 207 fueron asistidos por personal del servicio de Emergencias Médicas 107 y luego fueron trasladados al Servicio de Urgencias del Hospital Doctor Guillermo Rawson con heridas de diferentes consideraciones, las cuales por la inmediatez del hecho no fueron informadas a la dependencia policial.

El Peugeot 207 quedó con serios daños, investigarán si viajaba a alta velocidad.

El auto quedó atravesado en el carril sur de la autopista, reduciendo el tránsito a media calzada hasta que los efectivos de Comisaría 4ª decidieron interrumpir la circulación a la altura de calle Paula Albarracín de Sarmiento.

Personal de Criminalística trabajó en el lugar para tratar de reconstruir la escena del siniestro vial y descubrir cuáles fueron las causas. En el lugar podía verse una frenada saliendo de la cinta asfáltica y dirigiéndose hacia la defensa de la autopista. Con la ayuda de una grúa de la Policía, el auto fue retirado del lugar y trasladado a sede de Comisaría 4ª.