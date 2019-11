Chubut: um cruzeiro com 500 pessoas a bordo ancorou na bahía de Camarones

A pequena localidade de Chubut, Camarones, recepcionou o cruzeiro “Silver Cloud”, com 500 passageiros a bordo entre turistas e tripulantes, 242 quilômetros ao norte de Comodoro Rivadavia, da qual desceram com embarcações rápidas uns 150 visitantes para percorrer a zona.







Os turistas foram levados em lanchas até a beira mar, onde foram recebidos pelo ministro dos Transportes Nacional, Guillermo Dietrich, o qual chegou de surpresa ontem a Puerto Madryn e se deslocou até Camarones, embora não entrou em contato com a imprensa.







Os visitantes que chegaram a Camarones tinham previsto percorrer a colônia de pinguins na reserva natural do Cabo Dos Bahías, ao sul da referida população, localizada sobre o litoral atlântico, pitoresca por seus arrecifes e com uma rica história, dado que por ali passaram os navegantes mais intrépidos da história naval.







Camarones, com aproximadamente 1.300 habitantes, foi incluída como “Povo autêntico” no recente livro editado pela secretaria de Turismo Nacional, junto com outras 16 localidades do país.