El 21 de marzo el Gobierno de San Juan lanzó el asistente virtual CIDI que, desde un principio sirvió para solicitar turnos médicos en el sistema de Salud Pública, ahora este servicio incluirá nuevas prestaciones entre las que se cuentan denuncias de Defensa del Consumidor y trámites de la Obra Social Provincia (OSP) y de la Dirección de Rentas.

En contacto con DIARIO HUARPE, el secretario de Transformación Digital y Modernización del Estado, Fabricio Echegaray, explicó que desde el inicio del sistema CIDI estuvo habilitado la posibilidad de realizar denuncias de Defensa del Consumidor.

El funcionario reconoció que fueron pocas hasta el momento las denuncias realizadas por este medio y agregó que el 90% de los trámites y gestiones que se realizaron por CIDI corresponden a turnos de salud y el resto a algún tipo de denuncia ante Defensa del Consumidor. Ante esta alternativa, desde el gobierno pensaron hacer un relanzamiento de la posibilidad y volver a publicitar la posibilidad de que los consumidores puedan hacer denuncias por esta vía.

Echegaray explicó que una vez que el usuario elige la función de realizar algún tipo de denuncia, CIDI lleva directamente a la web de Ciudadano Digital, por lo que quedan registrados los datos del denunciante y se inicia de manera formal la investigación de la queja que presenta el ciudadano.

A esto se suma que en Gobierno calculan que dentro un mes se agregarán gestiones ante la Obra Social Provincia o la Dirección de Rentas. Todo se hará con el mismo sistema CIDI porque permitirá en una pantalla elegir entre distintas opciones para ir avanzando en el menú hasta conseguir realizar el trámite deseado.

En Salud

Sobre el uso de CIDI para conseguir turnos médicos, el funcionario explicó que desde que se habilitó la posibilidad de gestionar los turnos comunicándose por WhatsApp con el ChatoBot y hasta el 23 de abril se registraron 49.388 de nuevos usuarios eso ha generado 5.583.000 intercambios entre los usuarios y CIDI.

Echegaray explicó que la mayor parte de los turnos fueron utilizados por los usuarios, pero igualmente reconoció que hubo turnos a los que no concurrieron los pacientes. El especialista agregó que una vez que se dio el turno, 48 horas antes de la atención médica, el sistema manda un SMS pidiendo que confirmen si van a ir a hacerse a atender o si quieren cambiar la fecha del turno.

"Hemos encontrado casos de personas que no asisten a la consulta médica, por el momento no se ha dispuesto algún tipo de sanción para las personas que no cumplen con los turnos, pero sí se les notifica cuando se concede un nuevo turno que no cumplieron con la visita con la consulta médica anterior", aseveró el funcionario.

Ciudadano Digital 2.0

De manera paralela el gobierno de San Juan está preparando la actualización de la aplicación Ciudadano Digital que fue lanzada en 2021, durante la gestión de Sergio Uñac, Echegaray que han hecho un rediseño completo de la App, no solo de sus prestaciones, sino también de su estética y gráfica en general.

Entre las novedades que va a traer el nuevo sistema se incluye el ChatBot de CIDI dentro de la aplicación y también se incorporará un apartado para Red Tulum. Allí se podrán ver los recorridos y frecuencias de los colectivos que circulan en San Juan y además incluirá una novedad porque los colectivos vendrán equipados con un sensor que permitirá saber si el colectivo viene con todos los asientos ocupados.

Datos

El contacto: las personas que deseen mandar mensaje a CIDI deben enviar un texto al número 2644592201, cuando el sistema reciba el mensaje responde y se inicia el trámite virtual. Este servicio funciona las 24 horas del día.