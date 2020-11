Cientos de jubilados hicieron cuadras de fila, todo se debió a una confusión

Cientos, tal vez miles de jubilados o sus familiares hicieron una larga fila de varias cuadras para intentar cobrar un monto extra de $3.000 que dispuso la Nación como una ayuda para los jubilados en un año atravesado por la crisis económica y la pandemia.

Este viernes la sede de PAMI central en calle Mendoza y Avenida Córdoba los jubilados fueron a intentar cobrar este plus. El problema se debió a una confusión de acuerdo a lo que explicó Marcio Meglioli, titular de PAMI en San Juan.

En declaraciones a Radio Sarmiento el funcionario explicó que desde los centros de jubilados les dijeron a los ancianos que vayan a PAMI para que les paguen el dinero.

Pero lo que no se tomo en cuenta es que los beneficiarios debían cumplir con una serie de requisitos para que puedan cobrar este dinero. "Hubo una mala comunicación y mandaron a todos los jubilados a las oficinas. El problema es que no todos ellos cumplen con las condiciones y la idea no era que se expusieran de esta manera", aseguró Meglioli.

Los requisitos para cobrar esta ayuda de $3.000 que se pagará por única vez incluyen que el beneficiario debe cobrar la jubilación mínima, no puede tener una pensión y debe ser el único jubilado de la casa que habita. No podrá contar con ningún otro ingreso.