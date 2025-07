Con el Cruce de las Peatonales, en Rivadavia y Tucumán, en Capital, como escenario final, este miércoles 16 de julio se concretó la última parada de la Ruleta del HUARPE, la propuesta de Grupo HUARPE para celebrar sus 20 años de vida llevando premios, sorpresas y emoción a todos los rincones de la provincia. Fueron 20 días de gira, más de 40 espacios públicos visitados, 2.000 kilómetros recorridos y una suma que impresiona: más de 800 premios entregados que se traducen en más de $20.000.000 en premios.

La iniciativa no solo convocó a miles de vecinos en cada jornada, sino que también transformó cada plaza en un lugar de encuentro comunitario, con café, tortitas y regalos para los niños como bombones y caramelos.

El guanaco acompañó cada jornada y repartió caramelos a los más chicos. Foto: DIARIO HUARPE

El Centro Cívico, las plazas departamentales y los barrios más populares de la provincia se sumaron a esta propuesta que dejó a todos los participantes más que satisfechos.

La Ruleta del HUARPE regaló premios en los 19 departamentos. Foto: DIARIO HUARPE

Entre los regalos destacados, se entregaron:

Uno de los premios más esperados por todos los participantes fue la moto 0 km y, curiosamente, la fortuna tuvo rostro de mujer: las seis ganadoras fueron sanjuaninas que necesitaban este vehículo para mejorar su calidad de vida, ya sea en el trabajo o con su familia. Ivana Fernández, de Capital y mamá de cinco hijos, fue la primera en llevarse la moto. Luego, Fátima Díaz, de Santa Lucía, la obtuvo con el objetivo de trasladar a su hijo al colegio. Rocío Poblete, también de Capital, es una joven emprendedora que recorre escuelas vendiendo golosinas y celebró su nueva herramienta de trabajo. Desde 9 de Julio, Deolinda Centeno, que no contaba con movilidad, destacó que la moto le servirá para salir a buscar empleo. En Ullum, Gimena Albarracín, del Callejón Alem, recibió el premio entre lágrimas. Por último, Daiana Magalí Sassin, una joven mamá de 30 años oriunda de Iglesia, agradeció la oportunidad de poder llevar a sus hijos a la escuela. Seis historias de vida atravesadas por la necesidad y la esperanza, unidas por una misma emoción: la alegría de haber sido premiadas.

La primera ganadora de la moto junto a su familia. Foto: DIARIO HUARPE

“Yo no tenía movilidad, no tenía nada. Me viene de 10. La voy a usar para llevar a los chicos a la escuela, para ir al centro, para poder hacer trámites o ayudar a mi hija que a veces necesita moverse sola. Es algo muy necesario”, explicó Ivana, primera ganadora.