Tras más de un lustro de espera, el médico otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía se sentó en el banquillo de los acusados para enfrentar un juicio oral bajo la grave calificación de homicidio culposo por mala praxis. Se le responsabiliza directamente de la muerte de Julieta Viñales, una paciente de tan solo 18 años que falleció días después de ser intervenida quirúrgicamente de las amígdalas. El proceso judicial es presidido por el juez Ricardo Moine, con la acusación a cargo de la fiscal Yanina Galante y la representación de la parte querellante por Cristina Naveda.

Julieta, quien residía en Buenos Aires y había iniciado sus estudios de medicina, había regresado a San Juan para celebrar las fiestas de Navidad de 2019 con su familia. Fue entonces, al experimentar molestias, cuando el doctor Babsía le recomendó una extirpación de amígdalas. La operación, programada para febrero de 2020, era considerada de rutina, y la joven fue dada de alta el mismo día de la intervención.

Sin embargo, lo que se esperaba fuera una recuperación sencilla, se tornó en una tragedia. A pesar de que el médico le había advertido de "molestias" postoperatorias, el dolor en la garganta de Julieta fue en aumento. Tras consultar nuevamente, Babsía le habría indicado "paciencia, que era normal". La situación escaló drásticamente cuando la paciente comenzó a vomitar sangre, lo que precipitó su ingreso de emergencia al Hospital Rawson. Internada, se constató que la joven presentaba una fisura en la arteria carótida, lo que desencadenó un paro cardiorrespiratorio. El tiempo sin oxigenación resultó en muerte cerebral, y finalmente, Julieta falleció el 3 de marzo de 2020 en el nosocomio.

La familia Viñales, con su madre Cintya Aboal a la cabeza, denunció al doctor Babsía por mala praxis el 27 de febrero de ese mismo año. Desde entonces, Cintya ha sostenido una "lucha sin cuartel" en busca de justicia para su hija, afirmando que "Julieta merece justicia".