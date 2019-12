Cinco familias contaron cómo sobreviven sin electricidad

La noche del 24 de diciembre fue caótica para algunas familias debido a la falta de luz que hubo por el viento Sur que tuvo un pico máximo de 92 kilómetros por hora cerca de las 22. Por las ráfagas hubo caídas de postes y cables que derivaron en cortes prolongados de electricidad por lo que la cena de Navidad se realizó en medio de velas y linternas de celulares. No hubo música de fondo pero en su lugar estuvo el viento colmado de tierra. Las horas pasaron y la iluminación artificial no volvía, pasó el 25 y una gran cantidad de ciudadanos seguían igual, a la hora de reclamar a Energía San Juan se encontraron con las líneas ocupadas la mayor parte del tiempo. El jueves 26, pasado el mediodía, eran muchos los que continuaban en la misma situación, por la cual hubo pérdidas de alimentos y diversas estrategias para sobrevivir y seguir tratando de llevar la vida con normalidad.

Negocios con importantes pérdidas

Chimbas

Germán Martínez tiene un local en el barrio Parque Industrial, había repuesto gran parte de la mercadería para las fiestas de fin de año pero el 24 a las 22 se quedó sin luz por lo que los motores de las heladeras dejaron de funcionar. El 26 en la siesta aún estaba con el mismo problema. "Tuve una pérdida en carne que supera los $65.000 fácil, por ejemplo, una punta de espalda cuesta $1.300, yo perdí seis, tres ojales, dos piernas", lamentó.

Carne que un comerciante tuvo que tirar debido al mal estado por la falta de luz.

No tuvo más remedio que darles este alimento a los perros de la zona porque ya estaba comenzando a despedir olor. Además, el hombre estaba confiado en que iba a vender bastante para Navidad pero esto no fue así, razón por la que pensó en comerciar todo esta semana pero, finalmente, los alimentos terminaron en la basura.

Carne que un comerciante decidió darles a los perros de la zona del barrio Parque Industrial ya que no podía venderla porque no había tenido la refrigeración suficiente.

A Viviana Tejada le pasó algo parecido que a Germán, la luz del Lote Hogar 38 se cortó el 24 cerca de las 22 y el 26 de diciembre aún no volvía. La mujer tiene un negocio por lo que hubo productos que no pudo mantener sin el frío, entre ellos, los helados y los yogures, a los fiambres los trató de mantener con bolsas de hielo pero estaba segura de que pronto los iba a tener que desechar por el estado que presentaban. "Solo en helados perdí $7.000, lo otro no lo quiero ni contar todavía, tengo piezas enteras de fiambre porque compré para las fiestas", contó. Llamó decenas de veces a la entidad a cargo para emitir el reclamo y solo le respondieron una vez, le dijeron que tuviera paciencia, que estaban solucionando el problema. Sin embargo, pasó la Navidad y Viviana siguió sin energía eléctrica.

Negocio del Lote Hogar 38 afectado por los cortes de luz.

Familias con diversas estrategias

Concepción, Capital

En la familia de Oscar Arrascaeta son nueve personas, muchos de ellos niños, que desde la noche del 24 se quedaron sin luz y el 26 a la tarde seguían de la misma manera. Si hubo un sentimiento que reinó en él y sus vecinos fue la incertidumbre: "Es terrible porque se ha juntado una fase de la calle con un neutro, ha mandado alta tensión dentro de los hogares y ha quemado de todo, televisores, aires acondicionados, tenemos incertidumbre sobre con qué nos vamos a encontrar cuando vuelva la luz", manifestó.

Vecina señalando uno de los problemas de la zona que los dejaron sin energía eléctrica.

Mientras esperaban que la luz volviera, implementaron diversas estrategias para sobrevivir en medio del calor, algo fundamental fue la pileta en la que los niños pasaron bastante tiempo para sofocar las altas temperaturas sanjuaninos. Además, para cocinar comenzaron a implementar el fuego y las parrillas.

Vecinos de Concepción sin luz desde el 24 de diciembre a las 22.

Lote Hogar 38, Chimbas

El escenario descrito anteriormente se repitió en Chimbas, Nara Luna fue una de las afectadas que lamentó lo que estaba ocurriendo debido a las pérdidas de alimentos que estaba teniendo. Es que el martes por la mañana fue a comprar mercadería para las fiestas de fin de año y parte del mes pero ese mismo día por la noche la luz se fue de su barrio y siendo 26 de diciembre, aún no volvía. "Todo lo que tenemos en la heladera se perdió, no me quiero imaginar la pérdida de mis vecinos con negocio porque todavía no tenemos luz", lamentó.

Nara trató de preservar algunos alimentos metiéndolos en conservadoras con bolsas de hielo, principalmente los yogures, lácteos, frutas y verduras que compró el martes pero no sabe cuánto tiempo más podrá tenerlos de esa manera.

Pocito

Angy Villegas vive en Vidart entre calle 7 y 8, Pocito, zona en la que también se cortó la luz el 24 de diciembre y para el 26 aún no volvía. "Hemos tenido que tirar todo lo que sobró de Navidad, tuvimos que salir a comprar agua y algo para comer, nadie de la zona nos puede ayudar porque todos estamos igual, hemos perdido todos los alimentos", dijo. A este problema se le suma el de la falta de agua que están teniendo desde el miércoles 25 del presente mes.

Declaraciones oficiales

El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino, estuvo presente en la asunción del nuevo presidente de OSSE, Guillermo Sirerol, y en diálogo con la prensa hizo referencia al servicio de energía. “Está en gran parte solucionado. Quedan alrededor de 2.000 usuarios sin corriente, se estima que en el transcurso de 48 horas va a estar todo solucionado. Y en cuanto al sistema de agua potable, en algunos sectores hubo problemas justamente por las fallas energéticas”, manifestó Ortiz Andino.