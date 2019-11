Cinco legisladores bonaerenses de Cambiemos afirman que "en Bolivia hay un Golpe de Estado"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los senadores bonaerenses de Juntos por el Cambio Gabriel Monzó, Marcelo Pacífico, Eduardo Schiavo y Ana Laura Geloso, así como el diputado provincial Marcelo Daletto, repudiaron "el golpe de Estado en Bolivia".



En un comunicado, los senadores Monzó, Pacífico, Schiavo y Geloso repudiaron "terminantemente el golpe de Estado producido en Bolivia por el ejército, la policía y organizaciones civiles contra el presidente Evo Morales, quien ejercía el mando del país bajo las reglas de la Constitución".



"La destitución de Morales es lisa y llanamente un golpe a la democracia que debe ser repudiado por todos los actores políticos de la región elegidos por la voluntad popular, que deben proteger a las democracias en los países de Latinoamérica, sobre los que se cierne un oscuro historial de gobiernos de facto", analizaron.



No obstante, aclararon que "el golpe de Estado en Bolivia no puede, ni debe, ser interpretado desde la posición ideológica favorable o crítica hacia el gobierno del presidente Evo Morales".



"Toda vez que las Fuerzas Armadas toman intervención en la vida democrática de un país interrumpiendo el mandato constitucional de un Presidente debe tomarse el hecho como un golpe de Estado y debe condenarse más allá de las ideologías", enfatizaron.



Consideraron que "las irregularidades del proceso electoral pueden explicar los acontecimientos, pero jamás justificar el golpe de Estado".



En tanto, el diputado Daletto posteó en redes sociales su repudio al "golpe en Bolivia" y analizó que "Bolivia no es un país más de Latinoamérica sino un país hermano con el cual estamos vinculados todos los días por la gran cantidad de hermanos bolivianos que han elegido nuestro país para vivir y producir, y de los cuales estamos orgullosos".



"Por eso repudiamos la violencia y crisis institucional que está viviendo Bolivia, repudiamos el Golpe de Estado al Presidente Evo Morales y repudiamos las irregularidades electorales que denunció la misma OEA", dijo.



Sostuvo que "la dirigencia argentina no debe avalar ninguna irregularidad y debe ayudar a que vuelva a funcionar la democracia plena en ese país".