Para abordar la temática del suicidio, desde el Cisem está llevando a cabo una serie de capacitaciones para el personal con la finalidad de perfección la atención de emergencias en intervención de crisis emocionales. Las jornadas llevan el nombre de "Gestión de crisis telefónica y suicidología".

En esta capacitación se refuerza la noción básica que indica que “la intervención telefónica va dirigida a apoyar y tranquilizar a la persona, lograr que pueda calmarse para brindar datos necesarios, porque en un momento de crisis la persona suele encontrarse desorganizada ya que la tensión la ha invadido, entonces no ve nada, no entiende nada, no sabe para dónde ir. Se trata de propiciar una situación de seguridad que permita la exploración y el desahogo e implementar medidas de protección”.

La intervención en crisis vitales y emocionales, alivia el sufrimiento y el malestar. Lo central es ser capaz de transmitir al otro que allí hay un ser humano que lo está comprendiendo, hacerle sentir que no está sola. Un llamado telefónico en el momento indicado salva vidas.

La línea 911 recepciona todas las llamadas de emergencias de la Provincia de San Juan. Pero la atención telefónica va más allá de la coordinación de respuestas ante una situación que requiere actuación inmediata y que pone en riesgo la vida, estabilidad y/o seguridad de la persona.

De acuerdo a lo indicado por la oficial subinspectora Lic. Vanesa Sedeño, a cargo del gabinete psicológico “hay personas que se comunican buscando escucha y compañía ante su malestar. El poder poner en palabras la tristeza, angustia, temores, permite trasladar, de alguna manera, el sufrimiento a otro y organizarlo de a poco, al ser dichos, van cobrando sentido” y agregó que “el propósito nuestro es permitir catarsis, brindar información, contención y asesoramiento”.

El director del CISEM 911, Emanuel Tores, señaló que los ciudadanos pueden acudir a la línea telefónica del 911 las 24 horas de los 365 días del año, en cualquier momento, de forma gratuita e inmediata. El CISEM 911 y la Dirección de Telecomunicaciones y Emergencias Policiales cuentan con un equipo de profesionales capacitados y con un Gabinete Psicológico permanente.