San Martín de San Juan se prepara para el clásico de Cuyo ante Godoy Cruz, que se jugará este domingo a las 18.30 en el Feliciano Gambarte, en la fecha 14 del torneo Clausura. El Verdinegro llega a este encuentro a solo un punto del Tomba en la tabla anual, lo que potencia la relevancia del clásico.

El equipo sanjuanino viene de cuatro partidos sin perder y de una victoria clave ante Independiente por 1-0 en el Hilario Sánchez. El objetivo ahora es mantener esa racha y asegurar su posición fuera de la zona de descenso en las últimas fechas.

La incertidumbre principal pasa por la recuperación de los hermanos Diego y Sebastián González, quienes presentan dolencias musculares. Si logran llegar en condiciones, el probable equipo titular será: Borgogno; Portillo, Recalde, Lecanda, Diarte; Watson, D. González; T. Fernández, S. González, Tijanovich; M. Puch, bajo la dirección de Romagnoli.

Mientras tanto, en San Martín se vive la previa con expectativa y algo de superstición, y Pipi, como es habitual, prende velas para que los González puedan estar presentes en el trascendental partido.

El clásico de Cuyo promete emociones y tensión, con un Verdinegro decidido a mantener su buen momento y un Godoy Cruz que buscará cortar la racha sin victorias y responder a la presión de su público en Mendoza.