El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, quien corre para la escudería Alpine, está disfrutando sus vacaciones en la Argentina tras finalizar la temporada 2025 de la máxima categoría del automovilismo mundial y aprovechar para descansar antes de preparar la próxima campaña.

Durante su estadía en el país, Colapinto ha aprovechado para convivir con actividades cotidianas propias de su entorno local. Recientemente, junto a su familia, visitó un supermercado en San Andrés de Giles, una localidad bonaerense de poco más de 26.000 habitantes donde reside parte de su entorno familiar.

Publicidad

Colapinto fue a la carnicer+ia y se sacó fotos con los fanáticos a la salida del supermercado. (Gentileza)

Las imágenes del paseo por el supermercado se viralizaron rápidamente, en especial una fotografía donde se lo ve en el sector de la carnicería y otra donde posa con una bolsa en la mano sosteniendo un tetra briK de leche chocolatada, elección que llamó la atención de sus seguidores y desató una catarata de comentarios en redes sociales.

El gesto fue interpretado por sus fans como una muestra de sencillez y cercanía, ya que Colapinto se mostró con total naturalidad realizando una compra simple en un comercio local, lejos de los lujos habituales asociados a la vida de las estrellas del deporte internacional.

Publicidad

Además de este paseo por el supermercado, Colapinto ha compartido otras actividades de su viaje al país, como presenciar un recital de Airbag, jugar al pádel con Carlos Tevez y cenar con el productor musical Bizarrap, en una mezcla de encuentros culturales y descanso familiar que mantienen a sus seguidores expectantes.

La reacción en redes destacó la espontaneidad del piloto, que continúa conectando con el público argentino incluso fuera de los circuitos, reforzando el cariño y apoyo que cosechó durante su primer año completo en la Fórmula 1.