En un movimiento que mezcla lo institucional con lo deportivo, la Liga Sanjuanina de Fútbol decidió frenar la pelota por una semana. La medida surge como un gesto de respaldo absoluto a la AFA conducida por el sanjuanino Claudio "Chiqui" Tapia, en medio de las tensiones políticas y judiciales que atraviesa el fútbol nacional. Sin embargo, para no perder el ritmo, el Consejo Directivo ya dio a conocer cómo se disputará la fecha 5 del Torneo Apertura "Daniel Archilla".

La suspensión de actividades en la provincia se alinea con la protesta institucional declarada tras las citaciones a indagatoria del presidente Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino. La medida, que originalmente buscaba evitar la disputa de la novena fecha de la Primera División nacional entre el 5 y el 8 de marzo, fue respaldada por gremios arbitrales y replicada en las ligas del interior.

Un martes clave en el Predio de Ezeiza

Mientras en San Juan se espera por el regreso a las canchas, el foco nacional está puesto en la reunión que el Comité Ejecutivo de la AFA mantendrá este martes al mediodía en Ezeiza. Allí se analizará si se mantiene o se levanta el paro de actividades.

La causa, liderada por el juez Amarante, investiga presuntas omisiones en el pago de cargas sociales e impuestos por cifras millonarias. Ante la presión mediática y la incertidumbre sobre el impacto de un parate prolongado, los dirigentes evalúan dejar sin efecto la medida de fuerza en las próximas horas.

Martes de superacción local: siete partidos en agenda

Pese a la pausa institucional, la Liga Sanjuanina ya tiene todo listo para el martes 10 de marzo. En el horario de las 17, López Peláez recibirá a Minero, mientras que Defensores de los Argentinos hará de local en cancha de Peñarol ante Villa Ibáñez. En el oeste, Marquesado se medirá con Carpintería, y en la Rinconada, Atenas chocará contra Rivadavia. Además, San Lorenzo de Ullum recibirá a Alianza.

La jornada de martes cerrará bajo las luces. A las 21:30, Trinidad enfrentará a Sarmiento en el Barrio Atlético. En el mismo horario, el plato fuerte se mudará al Estadio Bicentenario, donde Colón Junior y Sportivo Desamparados protagonizarán uno de los choques más atractivos del fixture sanjuanino.

El cierre de la fecha en el interior

La quinta jornada bajará el telón el miércoles 11 de marzo con dos encuentros a las 17. En el departamento de Zonda, Juventud Zondina se verá las caras con Peñarol, en un reducto siempre difícil para los equipos de la Capital. Por su parte, en el Este sanjuanino, 9 de Julio recibirá a Unión de Villa Krause, cerrando así una fecha que marcará el regreso a la normalidad tras el conflicto dirigencial.