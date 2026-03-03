Dante Spinetta se encargó de disipar los rumores que lo señalaban como el nuevo interés amoroso de Griselda Siciliani. La noticia, surgida en el programa Puro Show, cobró fuerza en medio de la recuperación de Luciano Castro tras su internación voluntaria. Según la panelista Pochi, el músico habría sido visto ingresando al edificio de la actriz cerca de las seis de la tarde, coincidiendo con el regreso de ella de las grabaciones del filme "Felicidades".

En ese mismo contexto, se reportó que Luciano Castro fue visto en el lugar retirando sus pertenencias en una de las tres ocasiones que duró su mudanza. Estos trascendidos reavivaron versiones de un supuesto vínculo fugaz que habría existido entre Spinetta y Siciliani en el año 2017.

Ante la repercusión mediática, el programa LAM buscó el testimonio del artista a través de Karina Iavícoli. La periodista relató su reacción inicial: “En las últimas horas corrió el rumor de que Griselda estaba saliendo con Dante. Dije 'pobre Luciano Castro'”. Iavícoli destacó la buena predisposición del cantante al afirmar que “es un amor Spinetta, porque siempre que le escribo me contesta”. La respuesta de Spinetta ante la consulta sobre el noviazgo fue tajante: “No, para nada, estoy solo, no sé de dónde sacaron esto, no tengo nada que ocultar. Es un invento”.

Finalmente, el integrante de Illya Kuryaki and the Valderramas utilizó su cuenta en la red social X para cerrar el tema de manera contundente. En su mensaje, expresó: “Dejen de mandar fruta... La última vez que la vi en persona fue en un cumple hace 10 años más o menos“.