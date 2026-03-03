Mientras el mundo River aguarda por el arribo inminente de Eduardo "Chacho" Coudet para hacerse cargo del primer equipo, una noticia sacudió el mercado de pases y generó ilusión en los hinchas. Tras el empate 1-1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza, comenzó a circular con fuerza el nombre de un delantero de élite mundial para reforzar la delantera: Mauro Icardi.

Icardi podría llegar a River Plate a mitad de año.

La posibilidad surgió a partir de la vacante que dejó la venta de Matías Galarza Fonda al Atlanta United de la MLS. Con la necesidad de sumar peso ofensivo y jerarquía probada, la dirigencia de Núñez tendría en la mira al actual atacante del Galatasaray de Turquía, cuyo vínculo con el club europeo finaliza en junio de este año.

Publicidad

Un refuerzo "a tono con la camiseta de River"

El periodista Gustavo Yarroch, especialista en la actualidad del Millonario, fue quien lanzó la información en la pantalla de ESPN. "Quieren buscar un nueve que sea de categoría, de jerarquía y que esté a tono con la camiseta de River. No hay que descartar que un nombre de jerarquía mundial pueda ser el indicado. Está en el exterior, es argentino y es Mauro Icardi", detalló.

El perfil de Icardi encajaría a la perfección con el paladar del "Chacho" Coudet, quien arribará al país entre miércoles y jueves para estampar su firma. El nuevo DT sabe que necesita referentes para enderezar el rumbo en el Torneo Apertura y competir al más alto nivel.

Publicidad

La situación contractual: la clave del operativo

Lo que alimenta la esperanza en los pasillos del Monumental es la situación contractual del rosarino. Al quedar libre a mitad de año, River podría negociar directamente con el jugador, apelando a su deseo de tener su primera experiencia en el fútbol argentino, ya que hizo toda su carrera profesional en el Viejo Continente. Por ahora es un "rumor bomba", pero en Núñez ya se frotan las manos con la posibilidad de dar el golpe del año.