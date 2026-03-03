Derrumbe en Parque Patricios: 65 autos bajo escombros y 200 evacuados

Durante la madrugada de este 3 de marzo, alrededor de las 4:45, un violento derrumbe afectó al complejo de viviendas Estación Buenos Aires en el barrio de Parque Patricios. El siniestro se produjo cuando el patio interno y el pulmón del edificio se desplomaron sobre las cocheras del subsuelo en la calle Mafalda al 900, afectando a unos 200 vecinos y dejando 65 vehículos sepultados.

En el operativo trabajaron la dotación 201 de Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate (GER), la Comisaría Vecinal 4 D y la división K9, constatando el desprendimiento de una losa de aproximadamente 50 por 70 metros. Tras el hecho, ocurrido detrás de la cancha de Huracán, se realizó una evacuación preventiva de los residentes y se cortaron los suministros de agua y electricidad.

Federico, un vecino damnificado, expresó: “Por ahora hubo pérdidas materiales, no hubo ningún muerto ni heridos porque ocurrió a las 4 de la mañana”. Asimismo, manifestó que “es realmente impresionante. Lo que pasó no tendría que haber pasado, que viene de muchos años atrás”. Sobre el origen del colapso, denunció: “Lo que colapsó es todo el terreno por vicio de obra de la empresa constructora y del programa PRO.CRE.AR que no chequeó lo que tenía que chequear. Colapsó todo el patio interno sobre los estacionamientos. Por ahora es eso, no los edificios”.

Otros residentes señalaron que se realizaban refacciones por filtraciones y explicaron: “El patio era como una pileta llena de tierra. Eso cedió porque dejaron los pozos abiertos y con la lluvia, cedió. Ahora nos encontramos con este panorama”.

Por su parte, Maga Arendts relató que se despertaron por un “estruendo” o “explosión”, describiendo la escena como si el jardín hubiera sido sacudido por un “terremoto”. Arendts sostuvo: “Todos nuestros autos quedaron bajo tierra. A esta altura, es lo de menos. Lo más complejo es que no sabemos cuándo vamos a volver a casa, porque en este momento están inspeccionando”.

En paralelo, se registró otro colapso en Sarandí, donde una vivienda que funcionaba como cochera se desplomó pasadas las 22:00 horas del lunes. Un testigo de esa zona relató: “Me acosté a las 22.25 y media escuché un ruido enorme. La polvareda era inmensa. Esta es una edificación de más de 80 años. Un vecino quedó sin luz y con muchos escombros”. En este segundo caso tampoco se reportaron heridos.