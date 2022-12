Ante la ola de calor en San Juan, varios usuarios reclamaron sobre el uso del aire acondicionado en los colectivos de media y corta distancia. Este pedido fue presentado en la mañana de este lunes por parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) al Ministerio de Gobierno. Sobre esta situación, el sindicato de choferes denunció a las empresas porque el 20% tiene prendido este artefacto y por el incumplimiento de condiciones sanitarias ante las altas temperaturas.

“Me cansé de gastar papel en la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP). Entendemos que San Juan no tiene el 100% de las unidades con aire acondicionado y que en 20 días no traerán estos colectivos”, manifestó a DIARIO HUARPE el secretario general de la delegación local del gremio, Héctor Maldonado.

Sobre esta queja, contó que “los domingos o feriados guardan casi todas las unidades que tienen aire acondicionado, cuando podían prestar este servicio para dichas fechas”. “Hay empresas que cuentan con diez colectivos con este artefacto, pero el 20% salen a la calle y el resto están guardadas”, dio a conocer. En este sentido, manifestó que las cámaras “no quieren que circulen porque gastan más gasoil”.

Además, declaró que “sacan las correas para los aires acondicionados porque deben importarse para adquirirlas”. “A través de sus inspectores, las empresas ponen horarios para prenderlo y controlan si está apagado”, remarcó. También comentó que “hay un 50% de la cámara empresaria y 50% del Ministerio de Gobierno como organismo controlador”.

Reclamo por condiciones sanitarias

Maldonado expuso que, tras la implementación de la Red Tulum, “hace un año toleramos los cambios de recorrido y un montón de cosas”. Sobre ellas, resaltó que los colectiveros no cuentan con las condiciones sanitarias necesarias, como baños con surtidos o dispensers para beber agua fresca.

“El 80% de los paraderos o puntas de línea han tirado un baño químico, pero los choferes no tienen un baño en condiciones, con agua potable. Además, no tienen un dispenser para refrescarse ante esta ola de calor”, aseguró. El gremialista expresó que “impactará en la salud de los trabajadores porque son condiciones básicas que un ser humano debe tener para esta temporada”.

Ante esta situación, el secretario general remarcó que se declaran en “estado de alerta”. “Queremos saber las soluciones que plantearán. Le expusimos al ministro Alberto Hensel que tenemos que lidiar con las cámaras empresarias y le pedimos que salgan a controlar estas falencias”, detalló. Además, sostuvo que “en caso de aguantar este verano, lo haremos contando con las condiciones sanitarias correspondientes”.

“Vamos a ser muy quisquillosos para solucionar el tema de los paraderos. De no tener una respuesta rápida por parte de las empresas, evaluaremos la situación con los delegados”, habló sobre posibles manifestaciones. En este sentido, destacó: “Si tenemos que realizar una medida de fuerza, así será”. “Las soluciones mágicas no existen, pero no esperemos dos meses o que pase el verano para tener una solución”, concluyó.

Falta de unidades

Maldonado también indicó que en muchos horarios pico “faltan muchísimas unidades”. Por este motivo, “se violan velocidades de tránsito con el objetivo de cumplir horarios porque no están circulando la cantidad de colectivos necesarios”.