Colegio de Martilleros lanzo recomendaciones para evitar ser estafados en alquileres para el verano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Colegio de Martilleros y la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon lanzaron hoy una campaña conjunta que apunta a evitar que los turistas que viajan a Mar del Plata sean estafados con alquileres, sobre todo, cuando resuelven llevar a cabo los contratos a través de internet en paginas no oficiales.



En representación del Colegio de Martilleros, Fátima Pugni, brindó hoy en las oficinas de la Defensoría del Pueblo una conferencia de prensa en la que dijo que "hay que desconfiar de aquellas publicaciones con precios irrisorios, con fotos que no se condicen con lo que se ofrece o que son sacadas de otras páginas de internet".



"Antes de hacer efectiva algún tipo de seña, les recomendamos comunicarse con nosotros o con inmobiliarias, la defensoria, o a través de algún familiar, amigo para evitar caer en manos de personas que engañan al turista", indicaron.



Asimismo, Pugni recomendó "no enviar pagos por empresas internacionales hasta no conocer fehacientemente al destinatario, y prestar atención a las conversaciones telefónicas y comunicaciones vía internet con la persona que ofrece el alojamiento. Evitar dar información que permita la identificación del inquilino o la de su familia y que luego sean robados en sus domicilios".