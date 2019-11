Colón se entrenó en Asunción, en la previa de la final de la Copa Sudamericana

A dos días de la final de la Copa Sudamericana que jugará el sábado en Asunción ante Independiente del Valle de Ecuador, el plantel de Colón de Santa Fe realizó esta tarde su primer entrenamiento en la capital paraguaya, mientras que mañana por la tarde reconocerá el campo de juego de "La Nueva Olla", escenario del partido.



En el estadio Manuel Ferreira del club Olimpia, los 23 convocados por el técnico Pablo Lavallén se entrenaron bajo la lluvia, en el caluroso clima de Asunción, lluvia que según los pronósticos meteorológicos se repetirá el sábado. Los jugadores realizaron trabajos físicos de calentamiento y después ejercicios con pelota.



Antes de comenzar la práctica, Lavallén señaló que "sabemos que es muy importante esta final. El club tardó 114 años para jugar algo así y estamos con esta linda responsabilidad. Tenemos que dejar la vida para ganar y darle este título a la gente".



El DT "sabalero" habló con la prensa antes de comenzar el entrenamiento y analizó que "será un partido duro. Ellos vieron como jugamos y nosotros a ellos. Seguro los minutos iniciales serán de estudio. Pero tiene mucho que ver lo emocional: es un partido en el que no hay mañana, donde vas a la gloria o no", dijo al diario Uno de Santa Fe.



"Trataremos de estar concentrados, ellos tienen fortalezas y debilidades. Es un equipo que juega bien, que intenta salir de abajo prolijo. Son rápidos de mitad de cancha hacia arriba y todo gira en torneo a (Cristian) Pellerano. Trataremos de no darles facilidades cuando tengan la pelota", agregó.



Lavallén indicó que "en la práctica de mañana (en horario matutino también en la cancha de Olimpia) haremos los últimos movimientos. El equipo está confirmado", indicó, aunque no anunció el once rojinegro que buscará la gloria en Paraguay.



La única duda que mantiene el DT Lavallén para formar el equipo titular pasa por el lateral izquierdo, ya que Gonzalo Escobar -quien se recupera de una lesión en un pie- será probado en la práctica de hoy para conocer su evolución.



Si el ex jugador de Temperley no llega, su reemplazante sería Gabriel Esparza, quien jugaría más adelantado y el zurdo paraguayo Marcelo Estigarribia pasaría a la línea defensiva.



Colón formaría el sábado con Leonardo Burián; Alex Vigo, Guillermo Ortiz, Emmanuel Olivera, Escobar o Estigarribia; Fernando Zuqui, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Estigarribia o Esparza; Wilson Morelo y Luis "Pulga" Rodríguez.



La lista de los 23 convocados que viajaron a Asunción se completa con Ignacio Chicco, Lucas Acevedo, Gastón Díaz, Damián Schmidt, Matías Fritzler, Santiago Pierotti, Christian Bernardi, Nicolás Leguizamón, Tomás Chancalay y Jorge Ortega.



Esta mañana, los dos planteles pasaron por el protocolo del control antidoping que ordena en estos casos la Conmebol, en la previa de partidos definitorios, mediante un análisis de sangre de acuerdo con la recomendación de la Agencia Mundial Antidopaje.



El plantel "sabalero" hará mañana en horario vespertino un reconocimiento del campo de juego de "La Nueva Olla", el estadio de Cerro Porteño en donde se jugará la final el sábado a las 17.30 con el arbitraje del brasileño Rafael Claus.